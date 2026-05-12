Бывший футболист сборной Украины Сергей Кривцов заявил, что располагал информацией о том, что национальную команду возглавит Андреа Мальдера.

Об этом он рассказал в интервью ВЗБІРНА.

– У меня была закулисная информация, я знал, что он (Мальдера, – Ред.) возглавит сборную. Удивления не было, но, послушайте, здесь есть такой момент: не каждый иностранный тренер сейчас пошел бы в нашу сборную, судя по тому, что происходит в Украине.

У меня было два кандидата – Йовичевич и Мальдера. Для меня они равноценны. У Андреа просто больше опыта, потому что он работал и в Англии, и в Италии, а у Йовичевича большой плюс – знание украинского языка. Он знаком с украинским футболом, – сказал Кривцов.

Он добавил, что единственным моментом является то, что Андреа никогда не работал главным тренером. Однако экс-футболист отметил, что верит, что у итальянского специалиста достаточно опыта, чтобы быть главным тренером и добиваться успеха.

– В сборной ни один футболист не скажет о нем ни одного плохого слова. Тот посыл, который он нам доносил, был очень качественным и прозрачным. Если он сформирует костяк из украинских ассистентов. Я говорю о новой волне – молодых тренерах, которые сейчас делают первые шаги, но будут мотиваторами, то у него все получится, – считает Кривцов.

Напомним, в начале мая итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Андреа Мальдера в скором времени возглавит сборную Украины по футболу. Он станет первым иностранным главным тренером сине-желтых.

