Ребров близький до призначення у Панатінаїкосі: ЗМІ розкрили можливу зарплату
- Сергій Ребров є одним із кандидатів на посаду тренера Панатінаїкос.
- Ребров нібито вирішив залишитися в Європі, попри пропозиції з ОАЕ.
Колишній тренер збірної України Сергій Ребров може очолити грецький Панатінаїкос.
Про це повідомляють як українські футбольні блогери, так і грецькі видання.
Ребров може очолити Панатінаїкос
Спершу була інформація, що Ребровим цікавилися два клуби чемпіонату Греції – Панатінаїкос та Олімпіакос, але червоно-білі заперечили інтерес до українського фахівця.
Грецькому виданню Sportime в Олімпіакосі заявили, що “про призначення Реброва не може бути й мови”.
А ось щодо Панатінаїкоса, то фахівець нібито зацікавлений у співпраці. Видання Koubanezos пише, що головний тренер зможе отримати не більше €2 млн з огляду на відступні, які отримає Рафаель Бенітес.
Також інсайдери повідомляють, що Ребров мав пропозицію клубів із Близького Сходу, зокрема від Аль-Вахда з Об’єднаних Арабських Еміратів, але українець все ж вирішив залишитися у Європі.
Нагадаємо, у квітні УАФ повідомила про припинення співпраці з Сергієм Ребровим після невиходу збірної України на чемпіонат світу-2026.
Фахівець працював зі збірною з 2023 року. Під його керівництвом збірна України вийшла на Євро-2024, але не подолала груповий етап.
Після цього невдало стартувала у Лізі націй та ледь зберегла прописку у дивізіоні B, хоч пізніше отримала шанс поборотися за вихід в еліту турніру, де програла у стиках Бельгії.
У відбірковій групі на ЧС-2026 синьо-жовті посіли друге місце, а в плейоф програли Швеції 1:3.