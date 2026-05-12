Колишній тренер збірної України Сергій Ребров може очолити грецький Панатінаїкос.

Про це повідомляють як українські футбольні блогери, так і грецькі видання.

Спершу була інформація, що Ребровим цікавилися два клуби чемпіонату Греції – Панатінаїкос та Олімпіакос, але червоно-білі заперечили інтерес до українського фахівця.

Грецькому виданню Sportime в Олімпіакосі заявили, що “про призначення Реброва не може бути й мови”.

А ось щодо Панатінаїкоса, то фахівець нібито зацікавлений у співпраці. Видання Koubanezos пише, що головний тренер зможе отримати не більше €2 млн з огляду на відступні, які отримає Рафаель Бенітес.

Також інсайдери повідомляють, що Ребров мав пропозицію клубів із Близького Сходу, зокрема від Аль-Вахда з Об’єднаних Арабських Еміратів, але українець все ж вирішив залишитися у Європі.

Нагадаємо, у квітні УАФ повідомила про припинення співпраці з Сергієм Ребровим після невиходу збірної України на чемпіонат світу-2026.

Фахівець працював зі збірною з 2023 року. Під його керівництвом збірна України вийшла на Євро-2024, але не подолала груповий етап.

Після цього невдало стартувала у Лізі націй та ледь зберегла прописку у дивізіоні B, хоч пізніше отримала шанс поборотися за вихід в еліту турніру, де програла у стиках Бельгії.

У відбірковій групі на ЧС-2026 синьо-жовті посіли друге місце, а в плейоф програли Швеції 1:3.

