Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покинет итальянский Дженоа по окончании сезона-2025/26.

Об этом сообщил главный тренер грифонов Даниэле Де Росси.

По словам Де Росси, Дженоа достойно попрощается с 33-летним украинским футболистом, контракт которого с клубом истекает.

– Цели на концовку сезона? Нужно готовиться к матчам, найти правильную и здоровую мотивацию. Мы дадим Малиновскому возможность попрощаться с болельщиками, дадим больше времени тем, кто играл меньше. Мы должны уважать свою работу, — цитирует тренера Tutto Napoli.

Следующим клубом Малиновского, вероятно, станет турецкий Трабзонспор. Ранее президент клуба Эртугрул Доган заявил, что переход Руслана уже фактически оформлен.

Ожидается, что он подпишет с Трабзонспором контракт на три сезона.

В текущем сезоне Малиновский провел за Дженоа 33 матча в Серии А, где забил шесть голов и отдал три голевые передачи. За этот клуб он выступает с 2023 года.

В текущем сезоне Дженоа сначала был среди аутсайдеров, но сумел улучшить результаты. За два тура до завершения текущего сезона грифоны идут на 14-м месте, имея 41 очко.

