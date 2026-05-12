Тренер Дженоа підтвердив, що Маліновський залишить клуб
- Руслан Маліновський залишить Дженоа після завершення контракту.
- Головний тренер команди заявив, що клуб готує прощання з українцем.
- Найімовірніше, Маліновський продовжить кар’єру в Трабзонспорі.
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський залишить італійський Дженоа після завершення сезону-2025/26.
Про це повідомив головний тренер грифонів Даніеле Де Россі.
За словами Де Россі, Дженоа гідно попрощається з 33-річним українським футболістом, контракт якого закінчується з клубом.
– Цілі на кінцівку сезону? Потрібно готуватися до матчів, знайти правильну і здорову мотивацію. Ми дамо Маліновському попрощатися з уболівальниками, дамо більше часу тим, хто грав менше. Ми повинні поважати свою роботу, — цитує тренера Tutto Napoli.
Наступним клубом Маліновського, ймовірно, буде турецький Трабзонспора. Раніше президент клубу Ертугрул Доган заявив, що вже фактично оформлено перехід Руслана.
Очікується, що він підпише з Трабзонспором контракт на три сезони.
У поточному сезоні Маліновський провів за Дженоа 33 матчі в Серії А, де забив шість голів і віддав три асисти. За цей клуб він виступає з 2023 року.
У поточному сезоні Дженоа спершу був серед аутсайдерів, але зумів покращити результати. За два тури до завершення поточного сезону грифони йдуть на 14-му місці, маючи 41 очко.