Нападающему сборной Украины Роману Яремчуку, вероятно, придется покинуть французский Лион, в который он перешёл на правах аренды из греческого Олимпиакоса.

Об этом пишет издание Sport.fr.

Отмечается, что в клубе ценят опыт и игру 30-летнего нападающего и рассматривают возможность продолжения сотрудничества.

Однако проблемой является опция выкупа на уровне €5 млн, что для клуба является слишком высокой суммой.

Лиону необходимо заработать около €140 млн от продажи игроков во время летнего трансферного окна, чтобы сбалансировать свой бюджет.

Клуб до сих пор находится в затруднительном финансовом положении и должен действовать максимально осторожно. Вариант с Яремчуком остается открытым на бумаге, но Лиону, вероятно, просто не хватит средств, чтобы выкупить контракт игрока.

Напомним, в начале февраля Роман Яремчук перешел в Лион на правах аренды. Сделка обошлась французскому гранду в 1,5 млн евро, а срок аренды рассчитан до конца сезона 2025/26.

Связанные темы:

