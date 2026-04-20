Форвард сборной Украины вынужден будет покинуть Лион: детали
- Лион рассматривает возможность оставить Яремчука, но сумма отступных в размере 5 млн евро вызывает затруднения из-за финансовых ограничений клуба.
- Французскому клубу необходимо заработать около 140 млн евро на трансферах, чтобы стабилизировать бюджет.
Нападающему сборной Украины Роману Яремчуку, вероятно, придется покинуть французский Лион, в который он перешёл на правах аренды из греческого Олимпиакоса.
Об этом пишет издание Sport.fr.
Яремчук покинет Лион
Отмечается, что в клубе ценят опыт и игру 30-летнего нападающего и рассматривают возможность продолжения сотрудничества.
Однако проблемой является опция выкупа на уровне €5 млн, что для клуба является слишком высокой суммой.
Лиону необходимо заработать около €140 млн от продажи игроков во время летнего трансферного окна, чтобы сбалансировать свой бюджет.
Клуб до сих пор находится в затруднительном финансовом положении и должен действовать максимально осторожно. Вариант с Яремчуком остается открытым на бумаге, но Лиону, вероятно, просто не хватит средств, чтобы выкупить контракт игрока.
Напомним, в начале февраля Роман Яремчук перешел в Лион на правах аренды. Сделка обошлась французскому гранду в 1,5 млн евро, а срок аренды рассчитан до конца сезона 2025/26.