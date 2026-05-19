Россия в 2026 году продолжит попытки выйти на административные границы Донецкой области и развивать наступление в районе стыка Запорожской и Днепропетровской областей.

Однако в ближайшие месяцы оккупанты не смогут выполнить поставленные Кремлем задачи, считают в Офисе президента.

Об этом заявил заместитель главы ОП Павел Палиса в интервью 24 Каналу.

Планы России на фронте: что заявил Палиса

По словам Павла Палисы, российские войска продолжат концентрировать основные усилия в Донецкой области.

В частности, оккупанты будут пытаться выйти на административные границы области, а также активизируют наступательные действия на Запорожском направлении — вблизи стыка Днепропетровской и Запорожской областей.

Палиса отметил, что российское командование постоянно корректирует свои планы, однако пока не выполнило ни одного из поставленных дедлайнов.

По его словам, до конца апреля российские войска должны были захватить Константиновку, однако остаются далекими от этой цели.

Кроме того, оккупанты получили задание создать условия для штурма Краматорско-Славянской агломерации в конце мая или в начале июня.

— Я не верю в то, что в ближайшие 3-4 месяца россияне будут способны выполнить поставленные задачи. Задачу выйти на административную границу Донецкой области до начала сентября они также не выполнят, — заявил Палиса.

Он также предположил, что даже до конца 2026 года оккупанты вряд ли смогут полностью реализовать эти планы.

Ранее начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщал, что российская армия уже перешла к активной фазе весенне-летней наступательной кампании.

По его словам, сейчас войска РФ находятся в фазе активного расходования ресурсов, а не накопления резервов.

Трегубов также отмечал, что оккупанты все реже используют тяжелую бронетехнику из-за ее низкой эффективности против современных средств поражения, в том числе дронов.

В то же время на фронте фиксируют чрезвычайно высокую концентрацию беспилотников, а в ближайшее время может возрасти применение наземных роботизированных комплексов.

