Іспанський фахівець Пеп Гвардіола залишить посаду головного тренера Манчестер Сіті після заключного матчу сезону англійської Прем’єр-ліги проти Астон Вілли.

Про це повідомляє газета Daily Mail.

За даними видання, клуб вже почав повідомляти своїх спонсорів про те, що оголошення про відхід відбудеться найближчим часом. Очікується, що це станеться в неділю.

Інформацію про те, що Гвардіола залишить клуб також підтверджували авторитетні інсайдери, зокрема Фабріціо Романо та журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Pep Guardiola has informed Manchester City that he will leave the club this summer. Decision confirmed and official statement to follow as Pep will say goodbye to Man City fans very soon. Only one name to replace Pep: Enzo Maresca. pic.twitter.com/D6pVvkhN5E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Головними кандидатами на його заміну є Енцо Мареска, колишній тренер Челсі, та Вінсент Компані, наставник Баварії Мюнхен.

Пеп Гвардіола провів на Етіхаді десять років, за які виграв 20 трофеїв і допоміг містянам стати одним із топклубів світу.

55-річний тренер привів Манчестер Сіті до шести титулів чемпіона Англія, зокрема до чотирьох поспіль, а також здобув разом із командою трофей Ліги чемпіонів.

Про відхід Гвардіоли цього літа ходили чутки вже кілька місяців. Водночас, у нього залишається ще один рік контракту, про що він нагадує. Daily Mail припускає, що він може залишитися в клубі на іншій посаді.

У суботу Сіті обіграв Челсі з рахунком 1:0 на Вемблі та виграв Кубок Англії, а також продовжує боротьбу з Арсеналом за титул чемпіона Прем’єр-ліги.

19 травня ввечері містяни зіграють проти Борнмута, а в неділю відбудеться заключний матч сезону на Етіхад проти Астон Вілли.

