Астон Вілла виграла Лігу Європи, розгромивши у фіналі Фрайбург
Англійська Астон Вілла здобула трофей Ліги Європи сезону-2025/26 за підсумками фінального матчу проти німецького Фрайбурга.
Матч Фрайбург – Астон Вілла відбувся у Стамбулі на стадіоні Бешикташ та закінчився перемогою англійського клубу з рахунком 3:0.
Рахунок у матчі відкрив хавбек Астон Вілли Юрі Тілеманс на 41-й хвилині. Ще до перерви форвард Еміліано Буендія подвоїв перевагу англійського клубу.
У другому таймі півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс на 58-й хвилині, встановивши остаточний рахунок у матчі.
Астон Вілла вперше в своїй історії стала переможцем Ліги Європи. А ось для головного тренера команди Унаї Емері це вже шостий фінал у цьому турнірі.
Зазначимо, що для клуба з Бірмінгема це перший великий трофей європейського турніру за 44 роки.
У 1982 році Астон Вілла виграла перший євротрофей, перемігши у фіналі Кубка європейських чемпіонів мюнхенську Баварію з рахунком 1:0.
На стадії півфіналу змагань Фрайбург за сумою двох зустрічей переміг Брагу, а Астон Вілла за сумою двох матчів здолала Ноттінгем Форест.
У минулому сезоні переможцем турніру став Тоттенгем, який у фіналі змагань обіграв Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.