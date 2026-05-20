Лондонский Арсенал впервые за 22 года стал чемпионом английской Премьер-лиги. Это произошло после того, как Манчестер Сити во вторник не смог обыграть Борнмут.

За тур до завершения сезона канониры опережают горожан на 4 очка.

Арсенал – чемпион АПЛ-2025/26

В матче 37-го тура АПЛ Арсенал со счетом 1:0 обыграл Бернли, который следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

Соперником канониров был претендент на место в Лиге чемпионов Борнмут.

Манчестер Сити, выигрывавший чемпионат в шести из восьми предыдущих сезонов, должен был одержать победу, чтобы сократить отставание от «Арсенала» до двух очков и продолжить борьбу до последнего тура сезона в воскресенье.

Однако гол Джуниора Кроупи из Борнмута на 39-й минуте вывел вишен вперед. Сравнять счет удалось лишь в добавленное время первого тайма благодаря голу Эрлинга Холанда.

Как пишет ESPN, финальный свисток вызвал бурные празднования у стадиона Эмирейтс Арсенала. Празднование канониров продолжится в воскресенье, когда Арсенал посетит Кристал Пэлас.

Полузащитник Арсенала Деклан Райс опубликовал в Instagram фото, на котором он празднует вместе с товарищами по команде, с подписью: Я же вам всем говорил… все сделано.

Это 14-й титул чемпиона Англии для Арсенала, что ставит команду на третье место после Ливерпуля и Манчестер Юнайтед, у которых по 20 титулов, и первый титул с сезона 2003/04, когда канониры под руководством Арсена Венгера не потерпели ни одного поражения.

Команда Микеля Артеты также вышла в финал Лиги чемпионов, где 30 мая сыграет против Пари Сен-Жермен.

Артета, возглавивший команду в 2019 году, стал первым бывшим игроком АПЛ, выигравшим титул в качестве тренера.

Арсенал лидировал на протяжении большей части этого сезона, но в финальной части сезона Манчестер Сити удалось сократить отставание.

