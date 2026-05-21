Принц Вільям бурхливо відреагував на трибунах на перемогу свого улюбленого клубу Астон Вілли у фіналі Ліги Європи. Для бірмінгемців це перший євротрофей за 44 роки.

Принц Уельський був присутній на стадіоні Бешикташ Парк, коли Астон Вілла розгромила у фіналі німецький Фрайбург з рахунком 3:0.

Реакція принца Вільяма на перемогу Астон Вілли

Як пише The Independent, принц Вільям був у шаленому захваті, коли футболісти Астон Вілли забивали, взявши гру під свій контроль ще до перерви.

Принц Вільям, є давнім шанувальником Астон Вілли та регулярно відвідує матчі наживо. Після гри він залишив допис у соцмережі X, привітавши команду з перемогою.

– Неймовірний вечір! Щирі вітання всім гравцям, команді, персоналу та всім, хто пов’язаний із клубом! 44 роки минуло від останнього європейського трофея! – йшлося у дописі.

Після здобуття командою трофею принц Вільям навіть не стримав емоцій та розплакався.

Також спадкоємець британського трону після перемоги сфотографувався у компанії тренера Астон Вілли Унаї Емері разом із трофеєм.

Капітан Астон Вілли Вілли Джон МакГінн розповів, що Вільям був у роздягальні перед початком матчу, і висловив повагу до королівського вболівальника клубу.

– Він — класний хлопець. Він був у роздягальні перед матчем, і, оскільки є великим уболівальником Вілли, він нізащо не пропустив би цю гру, – сказав він.

Минулого тижня спортивний коментатор Клайв Тайлдслі підтвердив щиру прихильність Вільяма до Астон Вілли, зазначивши, що в його відданості цьому клубу Прем’єр-ліги “немає нічого штучного”. Тайлдслі описав прихильність Вільяма як “явно його пристрасть”.

