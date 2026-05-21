Принц Вільям бурхливо відреагував на трибунах на перемогу свого улюбленого клубу Астон Вілли у фіналі Ліги Європи. Для бірмінгемців це перший євротрофей за 44 роки.

Принц Уельський був присутній на стадіоні Бешикташ Парк, коли Астон Вілла розгромила у фіналі німецький Фрайбург з рахунком 3:0.

Реакція принца Вільяма на перемогу Астон Вілли

Як пише The Independent, принц Вільям був у шаленому захваті, коли футболісти Астон Вілли забивали, взявши гру під свій контроль ще до перерви.

PRINCE WILLIAM ABSOLUTELY LOVES IT pic.twitter.com/HQyyMyzfJK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 20, 2026

Принц Вільям, є давнім шанувальником Астон Вілли та регулярно відвідує матчі наживо. Після гри він залишив допис у соцмережі X, привітавши команду з перемогою.

– Неймовірний вечір! Щирі вітання всім гравцям, команді, персоналу та всім, хто пов’язаний із клубом! 44 роки минуло від останнього європейського трофея! – йшлося у дописі.

Amazing night!! Huge congratulations to all the players, team,staff and everyone connected to the club! 44 years since the last taste of European silverware! Special shout out to Boubacar Kamara who has been out injured but is such an integral part of our team and helped lay… https://t.co/sXLzgzvFoW — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2026

Після здобуття командою трофею принц Вільям навіть не стримав емоцій та розплакався.

Prince William appeared to wipe away tears as he celebrated his club’s first trophy in 30 years Follow reaction to the historic match here: https://t.co/g3oAtuIKop pic.twitter.com/VxWBVVZUO6 — Telegraph Football (@TeleFootball) May 20, 2026

Також спадкоємець британського трону після перемоги сфотографувався у компанії тренера Астон Вілли Унаї Емері разом із трофеєм.

Капітан Астон Вілли Вілли Джон МакГінн розповів, що Вільям був у роздягальні перед початком матчу, і висловив повагу до королівського вболівальника клубу.

– Він — класний хлопець. Він був у роздягальні перед матчем, і, оскільки є великим уболівальником Вілли, він нізащо не пропустив би цю гру, – сказав він.

Минулого тижня спортивний коментатор Клайв Тайлдслі підтвердив щиру прихильність Вільяма до Астон Вілли, зазначивши, що в його відданості цьому клубу Прем’єр-ліги “немає нічого штучного”. Тайлдслі описав прихильність Вільяма як “явно його пристрасть”.

