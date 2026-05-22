Міжнародна федерація футболу розглядає можливість чергового розширення кількості учасників чемпіонату світу.

Після розширення ЧС-2026 до 48 учасників, ФІФА вивчає варіант збільшення кількості учасників до 64 вже на турнірі 2030 року.

Про це пише іспанська газета AS.

Зараз дивляться

ФІФА хоче розширити ЧС-2030

ЧС-2030 відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко.

Як пише AS, пропозиція з’явилася кілька місяців тому, після прохання КОНМЕБОЛ проявити більшу гнучкість і надати можливість змагатися командам, які майже не з’являються в еліті футболу.

Зазначається, що спершу це була лише ідея, проте її дедалі частіше обговорюють деякі федерації.

– ФІФА та її керівництво починають розглядати цю ідею як таку, яка надасть сенсу поняттю різноманітності футболу, – пише газета.

Потенційне розширення кількості учасників ЧС відкриє двері для участі у фінальній частині для команд, які раніше ніколи туди не потрапляли. Так вже сталося з ЧС-2026, де вперше зіграють Кабо-Верде, Йорданія, Кюрасао та Узбекистан.

Чемпіонат світу-2026, у якому візьмуть участь 48 команд, розпочнеться 11 червня у США, Канаді та Мексиці.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.