Дания – Украина: где смотреть товарищеский матч
Товарищеский матч Дания – Украина состоится 7 июня на стадионе Odense Isstadion в датском городе Оденсе.
Начало матча – 19:30 по киевскому времени.
О том, где смотреть матч Дания – Украина и кто будет транслировать товарищескую игру сине-желтых, рассказывают Факты ICTV.
Дания – Украина: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Дания – Украина в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.
Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1.
О комментаторах матча Дания – Украина объявят позже.
На матче Дания – Украина будет работать норвежская бригада арбитров, которую возглавит 38-летний Сигурд Крингстад.
Ему будут ассистировать Рунар Лангсет и Уле-Андреас Хаукосен. Резервным арбитром назначена Каролина Мари Йенсен.
Обе команды уступили в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 в рамках европейской квалификации.
Сборная Украины проиграла Швеции со счетом 1:3, а Дания потерпела фиаско в матче с Чехией, уступив в серии пенальти.