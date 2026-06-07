Товариський матч Данія – Україна відбудеться 7 червня на стадіоні Odense Isstadion в данському місті Оденсе.

Початок матчу – 19:30 за київським часом.

Матч Данія – Україна, де дивитися та хто покаже товариську гру синьо-жовтих, розповідають Факти ICTV.

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Данія – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Данія – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1.

Про коментаторів матчу Данія – Україна оголосять пізніше.

На матчі Данія – Україна працюватиме норвезька бригада арбітрів, яку очолить 38-річний Сігурд Крінгстад.

Йому асистуватимуть Рунар Лангсет та Уле-Андреас Хаукосен. Резервним арбітром призначено Кароліна Марі Йенсен.

Обидві команди поступилися у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 у межах європейської кваліфікації.

Збірна України програла Швеції з рахунком 1:3, а Данія зазнала фіаско у матчі з Чехією, програвши у серії пенальті.

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