УЕФА продолжил отстранение российских клубов от еврокубков-2026/27
- УЕФА продолжил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2026/27.
- Российские команды не получили ни одной квоты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
- Российские клубы и сборные остаются отстраненными от международных турниров после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
УЕФА продолжил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2026/27.
УЕФА продолжил отстранение российских клубов от еврокубков
Соответствующие изменения внесены в регламент, опубликованный на официальном сайте организации.
Российские клубы не получили ни одной квоты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Таким образом, команды из России четвертый год не смогут выступать в международных клубных турнирах под эгидой УЕФА.
Ограничения были введены весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор их регулярно продолжают. От международных соревнований остаются отстраненными не только российские клубы, но и сборные.
Ранее УАФ, НОК и Минспорта Украины обратились к руководству ФИФА и УЕФА с призывом не допускать представителей России и Белоруссии в международные турниры.
Также сообщалось, что азербайджанский клуб Туран Товуз дисквалифицировали с еврокубков из-за участия в договорных матчах.
Кроме того, появлялась информация, что УЕФА игнорирует обращение Украины о фейковых Шахтере и Заре с оккупированных территорий.
До этого УЕФА оштрафовал донецкий Шахтер на 34 тысячи евро за поведение болельщиков во время первого матча плей-офф Лиги конференций.