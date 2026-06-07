УЕФА продолжил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2026/27.

УЕФА продолжил отстранение российских клубов от еврокубков

Соответствующие изменения внесены в регламент, опубликованный на официальном сайте организации.

Российские клубы не получили ни одной квоты в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Таким образом, команды из России четвертый год не смогут выступать в международных клубных турнирах под эгидой УЕФА.

Сейчас смотрят

Ограничения были введены весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор их регулярно продолжают. От международных соревнований остаются отстраненными не только российские клубы, но и сборные.

Ранее УАФ, НОК и Минспорта Украины обратились к руководству ФИФА и УЕФА с призывом не допускать представителей России и Белоруссии в международные турниры.

Также сообщалось, что азербайджанский клуб Туран Товуз дисквалифицировали с еврокубков из-за участия в договорных матчах.

Кроме того, появлялась информация, что УЕФА игнорирует обращение Украины о фейковых Шахтере и Заре с оккупированных территорий.

До этого УЕФА оштрафовал донецкий Шахтер на 34 тысячи евро за поведение болельщиков во время первого матча плей-офф Лиги конференций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.