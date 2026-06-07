УЄФА продовжив відсторонення російських клубів від єврокубків на сезон-2026/27.

УЄФА продовжив відсторонення російських клубів від єврокубків

Відповідні зміни внесені до регламенту, опублікованого на офіційному сайті організації.

Російські клуби не отримали жодної квоти в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Таким чином, команди з Росії четвертий рік поспіль не зможуть виступати в міжнародних клубних турнірах під егідою УЄФА.

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Обмеження були запроваджені навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді їх регулярно продовжують. Від міжнародних змагань також залишаються відстороненими не лише російські клуби, а й збірні.

Раніше УАФ, НОК і Мінспорту України звернулися до керівництва ФІФА та УЄФА із закликом не допускати представників Росії та Білорусі до міжнародних турнірів.

Також повідомлялося, що азербайджанський клуб Туран Товуз дискваліфікували з єврокубків через участь у договірних матчах.

Крім того, з’являлася інформація, що УЄФА ігнорує звернення України щодо фейкових Шахтаря та Зорі з окупованих територій.

Перед цим УЄФА оштрафував донецький Шахтар на 34 тисячі євро за поведінку вболівальників під час першого матчу плей-оф Ліги конференцій.

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