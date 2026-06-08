Лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про здоров’я півзахисника команди Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час товариської гри проти України.

Про це йдеться у його заяві.

Стан здоров’я Еріксена

– Крістіан почувається добре і самостійно зійшов з поля. На мій погляд, кардіостимулятор спрацював належним чином. Він на короткий час втратив свідомість, але дуже швидко прийшов до тями, і ми одразу ж встановили з ним контакт, – сказав лікар данської збірної Мортен Босен.

За його словами, Еріксен пройде додаткові обстеження в лікарні, щоб з’ясувати причину інциденту.

Зараз дивляться

– Ми постійно підтримуємо зв’язок із ним та лікарями в лікарні. Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати привіт усім гравцям та сказати їм, що з ним усе гаразд, – наголосив фахівець.

Нагадаємо, Крістіан Еріксен втратив свідомість на 65-й хвилині товариського матчу Данія – Україна. До нього підбігли медики, а гравці обох команд стали в коло, закривши Еріксена від глядачів.

Пізніше футболіста забрала швидка, а арбітр матчу повідомив, що не буде дограно.

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