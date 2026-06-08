Лікар збірної Данії розповів про стан здоров’я Еріксена після втрати свідомості на матчі
- Лікар збірної Данії заявив, що Крістіан Еріксен швидко прийшов до тями та почувається добре.
- За словами медиків, кардіостимулятор футболіста спрацював належним чином під час інциденту.
Лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про здоров’я півзахисника команди Крістіана Еріксена, який знепритомнів під час товариської гри проти України.
Про це йдеться у його заяві.
Стан здоров’я Еріксена
– Крістіан почувається добре і самостійно зійшов з поля. На мій погляд, кардіостимулятор спрацював належним чином. Він на короткий час втратив свідомість, але дуже швидко прийшов до тями, і ми одразу ж встановили з ним контакт, – сказав лікар данської збірної Мортен Босен.
За його словами, Еріксен пройде додаткові обстеження в лікарні, щоб з’ясувати причину інциденту.
– Ми постійно підтримуємо зв’язок із ним та лікарями в лікарні. Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати привіт усім гравцям та сказати їм, що з ним усе гаразд, – наголосив фахівець.
Нагадаємо, Крістіан Еріксен втратив свідомість на 65-й хвилині товариського матчу Данія – Україна. До нього підбігли медики, а гравці обох команд стали в коло, закривши Еріксена від глядачів.
Пізніше футболіста забрала швидка, а арбітр матчу повідомив, що не буде дограно.