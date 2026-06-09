Французький ПСЖ запропонував англійському Ліверпулю трьох футболістів для трансферів, серед яких українець Ілля Забарний.

Про це повідомив журналіст Вілсон Кок.

ПСЖ пропонує Ліверпулю орендувати Забарного

За даними журналіста, ПСЖ запропонував Ліверпулю трьох своїх футболістів. До списку увійшли півзахисник Варрен Заїр-Емері, а також два центрбеки – Ілля Забарний та Лукас Бералдо.

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Кок стверджує, що інтерес до Заїра-Емері мерсисайдці проявляли серйозний, але журналіст вважає, що клуб надасть пріоритет підписанню 22-річного Алекса Скотта з Борнмута.

Щодо Іллі Забарного, то його умовою його трансферу є оренда з обов’язковим викупом. Зазначається, що поки невідомо, чи має Ліверпуль інші варіанти на цю позицію, які б краще підходили новому тренеру Андоні Іраолі.

У ситуації з Лукасом Беральдо, то спортивний директор червоних Річард Хьюз вже зустрівся з представниками гравця. Проте невідомо, чи були предметні переговори щодо трансферу.

Нещодавно про пропозицію Ліверпулю щодо можливого трансфера Іллі Забарного також писав журналіст Девід Окоп.

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