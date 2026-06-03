Ливерпулю предложили этим летом подписать контракт с футболистом сборной Украины и французского ПСЖ Ильей Забарным.

Об этом сообщает журналист Дэйв Окоп на своем сайте.

Ливерпуль может подписать Забарного

Красные планируют усиление летом после неудачного сезона, в результате которого в минувший уик-энд они расторгли контракт с главным тренером Арне Слотом и ускорили процесс назначения Андони Ираолы на его место.

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В то же время Ливерпуль сейчас изучает трансферный рынок, чтобы усилить состав и сформировать его в соответствии с замыслом нового тренера. Одним из вариантов усиления рассматривается Илья Забарный, который работал под руководством Ираолы в Борнмуте.

После перехода в ПСЖ Забарный не имеет регулярной игровой практики, уступая место Маркиньосу и Виллиану Пачо. В Лиге чемпионов он провел всего 213 минут, однако в Лиге 1 выходил в стартовом составе 26 раз.

EXCL: A proposal has been made to Liverpool with an opportunity to sign Ilya Zabarnyi from PSG. It remains to be seen if Liverpool will act on the opportunity.https://t.co/OEUJb7Iind — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) June 2, 2026

Окоп утверждает, что недостаток игрового времени в Лиге чемпионов заставил игрока задуматься о возможном уходе из Парк де Пренс. Чемпионы Франции также готовы отпустить игрока, если “смогут вернуть 57 млн фунтов”, которые они заплатили за его трансфер.

Сообщается, что агенты игрока, которые также представляют Кертиса Джонса, недавно предложили защитника руководству на Энфилде. Также утверждается, что уже были проведены предварительные переговоры.

Ливерпулю необходимо укрепить позицию центрального защитника, особенно после того, как команду покинул Ибрагим Конате.

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