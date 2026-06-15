Арбітра чемпіонату світу звинуватили у тому, що він показав жест “White Power”, коли під час трансляції матчу перед матчем Німеччини проти Кюрасао камера переключилася на студію арбітрів VAR.

Про це пише видання The Athletic.

Рефері VAR звинуватили у расизмі на ЧС-2026

Жест “White Power”, коли великий і вказівний пальці стикаються, а інші пальці руки витягнуті, історично сприймався як знак ОК.

Зараз дивляться

Однак останніми роками його почали використовувати як символ “білої сили”: три інші пальці утворюють букву W (White — білий), а великий і вказівний пальці “вимальовують” букву P (Power — сила).

Австралійський прихильник переваги білої раси Брентон Таррант показав цей символ під час судового засідання у 2019 році після свого арешту за вбивство 50 людей під час стрілянини в мечетях у Новій Зеландії.

Такий же жест, ймовірно, показав й австралійський Шон Еванс, коли камери переключилися на студію.

Представник ФІФА заявив, що організація знає про цей інцидент, але відмовився надавати додаткові коментарі.

Мережа Fare, що бореться з дискримінацією та спеціалізується на протидії нерівності у футболі, опублікувала заяву в неділю ввечері.

– На думку наших експертів, цей жест явно нагадує перевернутий жест ОК, який у світових ультраправих колах використовується як символ “білої сили”. Чому арбітр VAR використовує цей символ на міжнародному футбольному турнірі саме в той момент, коли знає, що камери спрямовані на нього? Це може означати лише те, що він навмисно демонструє ультраправий неонацистський символ, – вважають там.

У травні 2019 року команда Чикаго Кабс з MLB заборонила вхід на стадіон Ріглі-Філд вболівальнику за те, що він зробив цей жест на тлі трансляції NBC Sports, при цьому клуб заявив, що “на камеру було помічено особу, яка використовувала образливий жест рукою, пов’язаний з расизмом”.

У липні 2023 року клуб MLS Д.С. Юнайтед звільнив тренера, який показав цей символ у дописі в соцмережах, повідомляє BBC. Команда заявила, що причиною звільнення став “дискримінаційний жест рукою”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.