Скандал на ЧС-2026: арбітра матчу Німеччина – Кюрасао звинуватили в расизмі
- Арбітра VAR Шона Еванса звинуватили у демонстрації жесту, який асоціюють із символом "White Power".
- Інцидент стався перед матчем Німеччина — Кюрасао, коли камери показали студію відеоарбітрів.
Арбітра чемпіонату світу звинуватили у тому, що він показав жест “White Power”, коли під час трансляції матчу перед матчем Німеччини проти Кюрасао камера переключилася на студію арбітрів VAR.
Про це пише видання The Athletic.
Рефері VAR звинуватили у расизмі на ЧС-2026
Жест “White Power”, коли великий і вказівний пальці стикаються, а інші пальці руки витягнуті, історично сприймався як знак ОК.
Однак останніми роками його почали використовувати як символ “білої сили”: три інші пальці утворюють букву W (White — білий), а великий і вказівний пальці “вимальовують” букву P (Power — сила).
Австралійський прихильник переваги білої раси Брентон Таррант показав цей символ під час судового засідання у 2019 році після свого арешту за вбивство 50 людей під час стрілянини в мечетях у Новій Зеландії.
Такий же жест, ймовірно, показав й австралійський Шон Еванс, коли камери переключилися на студію.
Представник ФІФА заявив, що організація знає про цей інцидент, але відмовився надавати додаткові коментарі.
Мережа Fare, що бореться з дискримінацією та спеціалізується на протидії нерівності у футболі, опублікувала заяву в неділю ввечері.
– На думку наших експертів, цей жест явно нагадує перевернутий жест ОК, який у світових ультраправих колах використовується як символ “білої сили”. Чому арбітр VAR використовує цей символ на міжнародному футбольному турнірі саме в той момент, коли знає, що камери спрямовані на нього? Це може означати лише те, що він навмисно демонструє ультраправий неонацистський символ, – вважають там.
У травні 2019 року команда Чикаго Кабс з MLB заборонила вхід на стадіон Ріглі-Філд вболівальнику за те, що він зробив цей жест на тлі трансляції NBC Sports, при цьому клуб заявив, що “на камеру було помічено особу, яка використовувала образливий жест рукою, пов’язаний з расизмом”.
У липні 2023 року клуб MLS Д.С. Юнайтед звільнив тренера, який показав цей символ у дописі в соцмережах, повідомляє BBC. Команда заявила, що причиною звільнення став “дискримінаційний жест рукою”.