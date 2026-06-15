Пакунок школяра — это государственная программа, которая начала действовать в 2025 году. Она предусматривает единовременную денежную выплату для семей, дети которых идут в первый класс.

Полученные средства можно использовать на базовые нужды для подготовки ребенка к школе, в частности на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей для обучения.

Когда можно оформить Пакунок школяра в 2026 году и что изменилось, читайте в нашем материале.

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Будет ли Пакунок школяра в 2026 году

В 2026 году правила государственной помощи для первоклассников обновили. 15 мая Кабмин принял постановление №617, которым изменил подход к выплатам для семей с детьми. Речь идет о Пакунке школяра и других детских программах поддержки.

Как рассказали в Минсоцполитики, Пакунок школяра будет, но главное изменение состоит в том, что теперь введен единый подход к специальным счетам для получения помощи. Если заявление подается через приложение Дія, выплата автоматически засчитывается на счет Дія.Картка.

Лица, которые хотят получать выплаты не через Дія.Картка, а через Ощадбанк, смогут открыть специальные счета после обращения в Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или уполномоченных представителей территориальных общин.

В то же время, уже открытые в Ощадбанке специальные счета остаются активными и продолжают действовать.

Также отменены ограничения срока использования средств. Если раньше выплату нужно было потратить в течение определенных сроков, то теперь такого лимита нет. Также обновлены правила использования средств и список категорий продуктов, на которые можно тратить помощь.

Выплата Пакунок школяра и других детских пособий теперь администрируется через ПФУ.

Именно он отвечает за обработку заявлений, проверку данных и перечисление средств на специальные счета. Это сделано для того, чтобы объединить все выплаты в единую систему и упростить их администрирование.

Что изменило Министерство образования и науки

Министерство образования и науки Украины готовится к новому учебному году. Ведомство в своем письме предоставило школам отдельные рекомендации по работе с данными учащихся.

По указаниям МОН, учебные заведения должны заранее обновить информацию в государственной образовательной системе АИКОМ. Особое внимание уделяется данным о первоклассниках, которых зачистили в школы с 1 июня 2026 года.

Школы должны постепенно внести и актуализировать информацию об учениках, педагогах и классах в период до августа 2026 года. Это нужно для того, чтобы уменьшить нагрузку на школы в начале нового учебного года и избежать ошибок в реестрах. Итак, оформить Пакунок школяра в 2026 году можно будет после того, как информация о ребенке появится в системе АИКОМ.

Эти данные имеют основополагающее значение, поскольку именно они используются для автоматического обмена информацией между образовательными реестрами и системой выплат. Ведь в прошлом году выплаты по программе Пакунок школяра через Дія удалось оформить только тем родителям, дети которых были внесены в систему АИКОМ.

Пакунок школяра 2026: как получить

Подать заявку на получение пособия можно после того, как ребенок официально зачислен в первый класс и его данные внесены в АИКОМ-2.

Самый удобный способ это подать заявку через приложение Дія.

Для этого нужно:

иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении

верифицированный налоговый номер

активная электронная подпись в Дія

Как получить Пакунок школяра в 2026 году:

Войти в раздел Сервисы и выбрать Помощь от государства Выбрать услугу Пакунок школяра Выбрать ребенка, на которого оформляется выплата Указать счет для зачисления средств (Дія.Карта) Подписать заявление электронной подписью

Также можно подать заявление через сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

На что можно потратить деньги

Средства по программе Пакунок школяра можно использовать только в пределах определенных категорий торговых и сервисных операций.

Оплата разрешена исключительно в сферах, непосредственно связанных с базовыми потребностями детей, образованием, медициной, питанием, одеждой, а также отдельными услугами для развития и ухода.

Среди основных направлений магазины одежды и обуви для детей и семьи, супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, книжные и канцелярские магазины, а также торговые точки с детскими товарами и игрушками.

Отдельно разрешены расходы на образовательные услуги, медицинские учреждения, оптику, спортивные товары и секции, а также часть культурных и развлекательных услуг, связанных с детским досугом и развитием. Список МСС кодов можно посмотреть здесь.

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