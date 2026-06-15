Пакунок школяра 2026: что изменилось в этом году и как оформить помощь для первоклассника
Пакунок школяра — это государственная программа, которая начала действовать в 2025 году. Она предусматривает единовременную денежную выплату для семей, дети которых идут в первый класс.
Полученные средства можно использовать на базовые нужды для подготовки ребенка к школе, в частности на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей для обучения.
Когда можно оформить Пакунок школяра в 2026 году и что изменилось, читайте в нашем материале.
Будет ли Пакунок школяра в 2026 году
В 2026 году правила государственной помощи для первоклассников обновили. 15 мая Кабмин принял постановление №617, которым изменил подход к выплатам для семей с детьми. Речь идет о Пакунке школяра и других детских программах поддержки.
Как рассказали в Минсоцполитики, Пакунок школяра будет, но главное изменение состоит в том, что теперь введен единый подход к специальным счетам для получения помощи. Если заявление подается через приложение Дія, выплата автоматически засчитывается на счет Дія.Картка.
Лица, которые хотят получать выплаты не через Дія.Картка, а через Ощадбанк, смогут открыть специальные счета после обращения в Пенсионный фонд Украины, ЦНАП или уполномоченных представителей территориальных общин.
В то же время, уже открытые в Ощадбанке специальные счета остаются активными и продолжают действовать.
Также отменены ограничения срока использования средств. Если раньше выплату нужно было потратить в течение определенных сроков, то теперь такого лимита нет. Также обновлены правила использования средств и список категорий продуктов, на которые можно тратить помощь.
Выплата Пакунок школяра и других детских пособий теперь администрируется через ПФУ.
Именно он отвечает за обработку заявлений, проверку данных и перечисление средств на специальные счета. Это сделано для того, чтобы объединить все выплаты в единую систему и упростить их администрирование.
Что изменило Министерство образования и науки
Министерство образования и науки Украины готовится к новому учебному году. Ведомство в своем письме предоставило школам отдельные рекомендации по работе с данными учащихся.
По указаниям МОН, учебные заведения должны заранее обновить информацию в государственной образовательной системе АИКОМ. Особое внимание уделяется данным о первоклассниках, которых зачистили в школы с 1 июня 2026 года.
Школы должны постепенно внести и актуализировать информацию об учениках, педагогах и классах в период до августа 2026 года. Это нужно для того, чтобы уменьшить нагрузку на школы в начале нового учебного года и избежать ошибок в реестрах. Итак, оформить Пакунок школяра в 2026 году можно будет после того, как информация о ребенке появится в системе АИКОМ.
Эти данные имеют основополагающее значение, поскольку именно они используются для автоматического обмена информацией между образовательными реестрами и системой выплат. Ведь в прошлом году выплаты по программе Пакунок школяра через Дія удалось оформить только тем родителям, дети которых были внесены в систему АИКОМ.
Пакунок школяра 2026: как получить
Подать заявку на получение пособия можно после того, как ребенок официально зачислен в первый класс и его данные внесены в АИКОМ-2.
Самый удобный способ это подать заявку через приложение Дія.
Для этого нужно:
- иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении
- верифицированный налоговый номер
- активная электронная подпись в Дія
Как получить Пакунок школяра в 2026 году:
- Войти в раздел Сервисы и выбрать Помощь от государства
- Выбрать услугу Пакунок школяра
- Выбрать ребенка, на которого оформляется выплата
- Указать счет для зачисления средств (Дія.Карта)
- Подписать заявление электронной подписью
Также можно подать заявление через сервисные центры Пенсионного фонда Украины.
На что можно потратить деньги
Средства по программе Пакунок школяра можно использовать только в пределах определенных категорий торговых и сервисных операций.
Оплата разрешена исключительно в сферах, непосредственно связанных с базовыми потребностями детей, образованием, медициной, питанием, одеждой, а также отдельными услугами для развития и ухода.
Среди основных направлений магазины одежды и обуви для детей и семьи, супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, книжные и канцелярские магазины, а также торговые точки с детскими товарами и игрушками.
Отдельно разрешены расходы на образовательные услуги, медицинские учреждения, оптику, спортивные товары и секции, а также часть культурных и развлекательных услуг, связанных с детским досугом и развитием. Список МСС кодов можно посмотреть здесь.