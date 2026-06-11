Трамп перед стартом ЧМ-2026 назвал его “самым успешным” в истории
- Дональд Трамп заявил, что ЧМ-2026 стал самым успешным турниром.
- Президент США сообщил, что обсуждал чемпионат мира с главой ФИФА Джанни Инфантино.
Президент США Дональд Трамп накануне чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут Соединенные Штаты, Канада и Мексика, назвал этот турнир “самым успешным”.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп о ЧМ-2026
– Это самый успешный чемпионат мира, который они когда-либо проводили. Они еще никогда не продавали билеты в таких объемах. Они еще никогда не продавали столько билетов так быстро. Это удивительно, ведь о футболе здесь не думают – мы используем слово футбол, да, но о футболе в этой стране не думают. Это самый успешный чемпионат, – заявил Трамп.
Он добавил, что общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино, назвав его “фантастическим”.
По словам Трампа, Инфантино сказал ему, что “ничего подобного до этого (ЧМ, – Ред.) еще никогда не было”.
Чемпионат мира по футболу 2026 года начнется 11 июня с матча-открытия в Мехико и завершится 19 июля в Нью-Джерси. В турнире примут участие 48 стран.
Факты ICTV представляют расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.