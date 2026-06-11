Президент США Дональд Трамп накануне чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут Соединенные Штаты, Канада и Мексика, назвал этот турнир “самым успешным”.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп о ЧМ-2026

– Это самый успешный чемпионат мира, который они когда-либо проводили. Они еще никогда не продавали билеты в таких объемах. Они еще никогда не продавали столько билетов так быстро. Это удивительно, ведь о футболе здесь не думают – мы используем слово футбол, да, но о футболе в этой стране не думают. Это самый успешный чемпионат, – заявил Трамп.

Он добавил, что общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино, назвав его “фантастическим”.

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По словам Трампа, Инфантино сказал ему, что “ничего подобного до этого (ЧМ, – Ред.) еще никогда не было”.

Чемпионат мира по футболу 2026 года начнется 11 июня с матча-открытия в Мехико и завершится 19 июля в Нью-Джерси. В турнире примут участие 48 стран.

Факты ICTV представляют расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.

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