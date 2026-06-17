Вингер сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал Барселону, которая может подписать его в статусе свободного агента.

Об этом пишет издание Sport.es.

Цыганков может оказаться в Барселоне

Барселона продолжает изучать рынок в поисках вариантов для усиления состава, не нанеся ещё большего ущерба своему финансовому положению.

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На этом фоне, как пишут испанские журналисты, вариант с Виктором Цыганковым выглядит все более привлекательным и может стать “недорогим усилением для атакующей линии” блаугранас.

Отмечается, что Цыганков сообщил Жироне, которая по итогам сезона вылетела из лиги, о своем желании покинуть клуб. У игрока также есть договоренность с клубом, согласно которой он может уйти на условиях свободного агента.

Как пишет Sport.es, “отличные институциональные отношения” между Барсой и Жироной могут сыграть важную роль в любых переговорах. Взамен клуб из Жироны мог бы получить в аренду молодых игроков Барселоны.

Также отмечается, что заработная плата Цыганкова значительно ниже зарплат крупных звезд рынка, что особенно ценится спортивным руководством Барселоны.

Цыганков является игроком национальной сборной Украины и прекрасно адаптировался к испанскому футболу после трех сезонов в Ла Лиге. По данным журналистов, сам футболист предпочел бы продолжить карьеру в Каталонии.

– Его универсальность — еще один весомый аргумент в его пользу. Хотя его естественная позиция — правый фланговый нападающий, он мог бы дать передышку Ламину Ямалю и играть на любой из четырех атакующих позиций в схеме Барселоны: на обоих флангах, в качестве атакующего полузащитника и даже в роли ложной девятки — позиции, на которой он играл в некоторых схемах в Жироне, — отмечает издание.

Издание подчеркивает: умение Цыганкова решать исход противостояний в решающие моменты и его железная дисциплина в обороне — именно то, что ищет каждый тренер. Для Барселоны этот опытный и разносторонний полузащитник с привлекательной ценой вполне может стать топовой и выгодной находкой на трансферном рынке.

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