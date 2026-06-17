Вінгер збірної України Віктор Циганков зацікавив Барселону, яка може його підписати у статусі вільного агента.

Про це пише видання Sport.es.

Циганков може опинитися у Барселоні

Барселона продовжує вивчати ринок у пошуках варіантів для підсилення складу, не завдавши ще більшої шкоди своєму фінансовому становищу.

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На цьому тлі, як пишуть іспанські журналісти, варіант з Віктором Циганковим виглядає дедалі привабливішим та може стати “недорогим підсиленням для атакувальної ланки” блаугранас.

Зазначається, що Циганков повідомив Жирону, яка понизилася у класі за підсумками сезону, про своє бажання залишити клуб. У гравця також є домовленість із клубом, згідно з якою він може піти на умовах вільного агента.

Як пише Sport.es, “чудові інституційні відносини” між Барсою та Жироною можуть відіграти важливу роль у будь-яких переговорах. Натомість, клуб із Жирони міг би отримати в оренду молодих гравців Барселони.

Також відзначають й те, що заробітна плата Циганкова значно нижча за зарплати великих зірок ринку, що особливо цінується спортивним керівництвом Барселони.

Циганков є гравцем національної збірної України та чудово пристосувався до іспанського футболу після трьох сезонів у Ла Лізі. За даними журналістів, сам футболіст волів би продовжити кар’єру в Каталонії.

– Його універсальність — ще один вагомий аргумент на його користь. Хоча його природна позиція — правий фланговий нападник, він міг би дати перепочинок Ламіну Ямалю та грати на будь-якій із чотирьох атакувальних позицій у схемі Барселони: на обох флангах, як атакувальний півзахисник і навіть як фальшива дев’ятка – позиція, на які він грав у деяких схемах у Жироні, – зазначає видання.

Видання підкреслює: вміння Циганкова вирішувати долю протистоянь у вирішальні моменти та його залізна дисципліна в захисті — саме те, що шукає кожен коуч. Для Барселони цей досвідчений і різноплановий півзахисник із привабливим цінником цілком може стати топовою та вигідною знахідкою на трансферному ринку.

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