Украинская футбольная ассоциация выиграла конкуренцию с Польшей за натурализацию игрока юношеской команды английского Питерборо Патрика Сикута.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

УАФ натурализовала Патрика Сикута

Юношеская сборная Украины U-19 приступила к финальному этапу подготовки к чемпионату Европы, собравшись в Кракове.

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В расширенный состав команды Дмитрия Михайленко вошли 22 футболиста.

Среди вызванных игроков – два натурализованных футболиста: 19-летний полузащитник Сергей Игнатков из боснийского Сараево и 17-летний вингер Патрик Сикут из английского Питерборо.

По данным ТаТоТаке, УАФ опередила Польшу в борьбе за Сикута, которого еще в мае приглашали в сборную Польши U-18.

Отец Сикута имеет польские корни, мать – украинка. По данным ресурса, “аргументы УАФ оказались убедительнее”.

Семья игрока приняла решение выступать за Украину, и Сикуту официально оформлено украинское футбольное гражданство.

Наша команда на групповом этапе турнира, который пройдет с 28 июня по 11 июля в Уэльсе, будет выступать в группе В вместе с Хорватией, Италией и Сербией.

Состав сборной Украины U-19 перед Евро-2026

Вратари: Назар Домчак (Славия, Прага, Чехия), Денис Марченко (Оболонь, Киев), Назар Макаренко (Александрия).

Назар Домчак (Славия, Прага, Чехия), Денис Марченко (Оболонь, Киев), Назар Макаренко (Александрия). Защитники: Никита Калюжный, Михаил Решетников, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрильчук (все — Шахтер), Кирилл Дигтяр, Егор Шерстюк (оба — Металлист), Даниил Малов (Олимпия, Словения), Юрий Кокодыняк (Карпаты), Константин Губенко (Динамо, Киев).

Никита Калюжный, Михаил Решетников, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрильчук (все — Шахтер), Кирилл Дигтяр, Егор Шерстюк (оба — Металлист), Даниил Малов (Олимпия, Словения), Юрий Кокодыняк (Карпаты), Константин Губенко (Динамо, Киев). Полузащитники: Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Константинос Плиш (Олимпиакос, Греция), Павел Люсин (Динамо Киев), Артур Ухань (Татран, Словакия), Сергей Игнатков (ФК Сараево, Босния и Герцеговина), Александр Фещенко (Оболонь, Киев), Патрик Сикут (Питерборо, Англия).

Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Константинос Плиш (Олимпиакос, Греция), Павел Люсин (Динамо Киев), Артур Ухань (Татран, Словакия), Сергей Игнатков (ФК Сараево, Босния и Герцеговина), Александр Фещенко (Оболонь, Киев), Патрик Сикут (Питерборо, Англия). Нападающие: Богдан Попов (Эмполи, Италия), Дмитрий Богданов (Унион, Германия), Александр Каменский (Кривбасс).

Юношеский Евро-2026 среди команд U-19 стартует 28 июня и продлится до 11 июля в Уэльсе. Украина сыграет в группе B, где ее соперниками будут Хорватия, Италия и Сербия.

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