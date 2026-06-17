УАФ перехватила талант у Польши: 17-летнего вингера вызвали в сборную Украины
- Патрик Сикут из английского Питерборо получил украинское футбольное гражданство.
- Сикут вызван в сборную Украины U-19 для подготовки к Евро-2026 в Уэльсе.
Украинская футбольная ассоциация выиграла конкуренцию с Польшей за натурализацию игрока юношеской команды английского Питерборо Патрика Сикута.
Об этом сообщает ТаТоТаке.
УАФ натурализовала Патрика Сикута
Юношеская сборная Украины U-19 приступила к финальному этапу подготовки к чемпионату Европы, собравшись в Кракове.
В расширенный состав команды Дмитрия Михайленко вошли 22 футболиста.
Среди вызванных игроков – два натурализованных футболиста: 19-летний полузащитник Сергей Игнатков из боснийского Сараево и 17-летний вингер Патрик Сикут из английского Питерборо.
По данным ТаТоТаке, УАФ опередила Польшу в борьбе за Сикута, которого еще в мае приглашали в сборную Польши U-18.
Отец Сикута имеет польские корни, мать – украинка. По данным ресурса, “аргументы УАФ оказались убедительнее”.
Семья игрока приняла решение выступать за Украину, и Сикуту официально оформлено украинское футбольное гражданство.
Наша команда на групповом этапе турнира, который пройдет с 28 июня по 11 июля в Уэльсе, будет выступать в группе В вместе с Хорватией, Италией и Сербией.
Состав сборной Украины U-19 перед Евро-2026
- Вратари: Назар Домчак (Славия, Прага, Чехия), Денис Марченко (Оболонь, Киев), Назар Макаренко (Александрия).
- Защитники: Никита Калюжный, Михаил Решетников, Ярослав Милокост, Дмитрий Стрильчук (все — Шахтер), Кирилл Дигтяр, Егор Шерстюк (оба — Металлист), Даниил Малов (Олимпия, Словения), Юрий Кокодыняк (Карпаты), Константин Губенко (Динамо, Киев).
- Полузащитники: Александр Сорока (Гент, Бельгия), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Константинос Плиш (Олимпиакос, Греция), Павел Люсин (Динамо Киев), Артур Ухань (Татран, Словакия), Сергей Игнатков (ФК Сараево, Босния и Герцеговина), Александр Фещенко (Оболонь, Киев), Патрик Сикут (Питерборо, Англия).
- Нападающие: Богдан Попов (Эмполи, Италия), Дмитрий Богданов (Унион, Германия), Александр Каменский (Кривбасс).
Юношеский Евро-2026 среди команд U-19 стартует 28 июня и продлится до 11 июля в Уэльсе. Украина сыграет в группе B, где ее соперниками будут Хорватия, Италия и Сербия.