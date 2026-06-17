Українська асоціація футболу виграла конкуренцію у Польщі щодо натуралізації гравця юнацької команди англійського Пітерборо Патріка Сикута.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

УАФ натуралізувала Патріка Сикута

Юнацька збірна України U-19 розпочала фінальний етап підготовки до чемпіонату Європи, зібравшись у Кракові.

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До розширеного складу команди Дмитра Михайленка увійшли 22 футболісти.

Серед викликаних гравців – два натуралізовані футболісти: 19-річний півзахисник Сергій Ігнатков із боснійського Сараєво та 17-річний вінгер Патрік Сикут з англійського Пітерборо.

За даними ТаТоТаке, УАФ випередила Польщу в боротьбі за Сикута, якого ще у травні запрошували до збірної Польщі U-18.

Батько Сикута має польське коріння, мама є українкою. За даними ресурсу, “аргументи УАФ виявилися міцнішими”.

Родина гравця ухвалила рішення виступати за Україну і Сикуту офіційно оформлено українське футбольне громадянство.

Наша команда на груповій стадії турніру, який відбуватиметься з 28 червня по 11 липня в Уельсі, виступатиме у квартеті В разом із Хорватією, Італією та Сербією.

Склад збірної України U-19 перед Євро-2026

Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Оболонь Київ), Назар Макаренко (Олександрія).

Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Оболонь Київ), Назар Макаренко (Олександрія). Захисники: Нікіта Калюжний, Михайло Решетніков, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі — Шахтар), Кирило Дигтяр, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст), Данило Малов (Олімпія, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати), Костянтин Губенко (Динамо Київ).

Нікіта Калюжний, Михайло Решетніков, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі — Шахтар), Кирило Дигтяр, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст), Данило Малов (Олімпія, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати), Костянтин Губенко (Динамо Київ). Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Артур Ухань (Татран, Словаччина), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Олександр Фещенко (Оболонь Київ), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія).

Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Артур Ухань (Татран, Словаччина), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Олександр Фещенко (Оболонь Київ), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія). Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас).

Юнацьке Євро-2026 серед команд U-19 стартує 28 червня та триватиме до 11 липня в Уельсі. Україна зіграє в групі B, де її суперниками будуть Хорватія, Італія та Сербія.

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