УАФ перехопила таланта в Польщі: 17-річного вінгера викликали до збірної України
- Патрік Сикут із англійського Пітерборо отримав українське футбольне громадянство.
- Сикут викликаний до збірної України U-19 для підготовки до Євро-2026 в Уельсі.
Українська асоціація футболу виграла конкуренцію у Польщі щодо натуралізації гравця юнацької команди англійського Пітерборо Патріка Сикута.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
УАФ натуралізувала Патріка Сикута
Юнацька збірна України U-19 розпочала фінальний етап підготовки до чемпіонату Європи, зібравшись у Кракові.
До розширеного складу команди Дмитра Михайленка увійшли 22 футболісти.
Серед викликаних гравців – два натуралізовані футболісти: 19-річний півзахисник Сергій Ігнатков із боснійського Сараєво та 17-річний вінгер Патрік Сикут з англійського Пітерборо.
За даними ТаТоТаке, УАФ випередила Польщу в боротьбі за Сикута, якого ще у травні запрошували до збірної Польщі U-18.
Батько Сикута має польське коріння, мама є українкою. За даними ресурсу, “аргументи УАФ виявилися міцнішими”.
Родина гравця ухвалила рішення виступати за Україну і Сикуту офіційно оформлено українське футбольне громадянство.
Наша команда на груповій стадії турніру, який відбуватиметься з 28 червня по 11 липня в Уельсі, виступатиме у квартеті В разом із Хорватією, Італією та Сербією.
Склад збірної України U-19 перед Євро-2026
- Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Оболонь Київ), Назар Макаренко (Олександрія).
- Захисники: Нікіта Калюжний, Михайло Решетніков, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі — Шахтар), Кирило Дигтяр, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст), Данило Малов (Олімпія, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати), Костянтин Губенко (Динамо Київ).
- Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Артур Ухань (Татран, Словаччина), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Олександр Фещенко (Оболонь Київ), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія).
- Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас).
Юнацьке Євро-2026 серед команд U-19 стартує 28 червня та триватиме до 11 липня в Уельсі. Україна зіграє в групі B, де її суперниками будуть Хорватія, Італія та Сербія.