Сборная Южной Кореи по футболу объявила бойкот СМИ после того, как журналисты высмеяли военную службу капитана команды Сон Хын Мина.

Об этом пишет The Athletic.

Сборная Южной Кореи бойкотирует СМИ на ЧМ

33-летний Сон Хын Мин, который играет за американский клуб Лос-Анджелес, а ранее выступал за Тоттенхэм Хотспур в АПЛ, провел за сборную своей страны 145 матчей.

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Его освободили от обязательной военной службы после того, как Южная Корея завоевала золотую медаль на Азиатских играх 2018 года. Однако он был вынужден пройти трехнедельную базовую подготовку.

Во время тренировки команды, состоявшейся накануне ЧМ-2026, южнокорейский телеканал случайно зафиксировал разговор двух журналистов, в котором звучали пренебрежительные замечания по поводу освобождения Сона от службы.

Запись была показана в эфире в Корее без цензуры.

В ответ Сон отказался давать комментарии представителям СМИ после победы со счетом 2:1 над Чехией в Гвадалахаре 12 июня.

Накануне Корейская футбольная ассоциация опубликовала лаконичное заявление, в котором раскритиковала “неуместные замечания” со стороны СМИ и отметила, что это вызвало у команды “большой шок и разочарование”.

– Корейская футбольная ассоциация уважает журналистскую деятельность и роль СМИ. Однако освещение событий на месте должно происходить на основе взаимного уважения и доверия, а уважение к игрокам и их защита должны быть приоритетом. КФА просит СМИ проявлять больше понимания и соответствующее отношение к сборной и игрокам, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций, — говорится далее в заявлении.

Сборная Южной Кореи проведет второй матч на ЧМ-2026 19 июня против сборной Мексики в рамках второго тура группового этапа. Матч состоится на стадионе Акрон в мексиканском Сапопане.

С подробным расписанием и результатами матчей ЧМ-2026 вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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