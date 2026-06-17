Збірна Південної Кореї з футболу оголосила бойкот ЗМІ, після того як журналісти висміяли військову службу капітана команди Сон Хин Міна.

Про це пише The Athletic.

Збірна Південної Кореї бойкотує ЗМІ на ЧС

33-річний Сон Хин Мін, який грає за американський клуб Лос-Анджелес, а раніше виступав за Тоттенгем Готспур в АПЛ, провів за збірну своєї країни 145 матчів.

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Його звільнили від обов’язкової військової служби після того, як Південна Корея завоювала золоту медаль на Азійських іграх 2018 року. Проте він був змушений пройти тритижневу базову підготовку.

Під час тренування команди, що відбулося напередодні ЧС-2026, південнокорейський телеканал випадково зафіксував розмову двох журналістів, у якій лунали зневажливі зауваження щодо звільнення Сона від служби.

Запис було показано в ефірі в Кореї без цензури.

У відповідь Сон відмовився давати коментарі представникам ЗМІ після перемоги з рахунком 2:1 над Чехією в Гвадалахарі 12 червня.

Напередодні Корейська футбольна асоціація опублікувала лаконічну заяву, в якій розкритикувала “недоречні зауваження” з боку ЗМІ та зазначила, що це спричинило у команди “великий шок і розчарування”.

– Корейська футбольна асоціація поважає журналістську діяльність та роль ЗМІ. Але висвітлення подій на місці має відбуватися на засадах взаємної поваги та довіри, а повага до гравців та їхній захист мають бути пріоритетом. КФА просить ЗМІ виявляти більше розуміння та відповідного ставлення до збірної та гравців, щоб запобігти повторенню подібних ситуацій, — йдеться далі в заяві.

Збірна Південної Кореї проведе другий матч на ЧС-2026 19 червня проти команди Мексики у межах другого туру групового етапу. Матч відбудеться на стадіоні Акрон у мексиканському Сапопані.

З детальним розкладом та результатами матчів ЧС-2026, ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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