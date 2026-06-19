Девушка Мудрика показала, где футболист проводит лето: фото
- Михаил Мудрик перепостил фото с совместного отдыха с Джордин Джонс.
- Футболист редко появляется в соцсетях во время отстранения от футбола.
Украинский футболист Михаил Мудрик не слишком активен в социальных сетях, пока отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Однако время от времени он репостит сторис своей девушки, американской инфлюенсерши Джордин Джонс.
Где сейчас Мудрик
Накануне Джонс опубликовала в сторис в Instagram фото футболиста во время их совместного отдыха в Италии.
На снимке Михаил сидит за столиком в ресторане, знакомясь с меню. Он одет в белую рубашку.
Этот снимок Мудрик перепостил на свою страницу в сторис, однако никаких подробностей пара не добавила, как и сведений о месте съемки.
В других сторис Джордин Джонс отметила, что находится у озера Комо, что на севере Италии.
В конце апреля 2026 года стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Четыре года — это максимально возможное наказание. В то же время Мудрик подал апелляцию в CAS, поэтому рассмотрение дела продолжается.