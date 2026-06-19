Дівчина Мудрика показала, де футболіст проводить літо: фото
- Михайло Мудрик перепостив фото зі спільного відпочинку з Джордін Джонс.
- Футболіст рідко з'являється у соцмережах під час відсторонення від футболу.
Український футболіст Михайло Мудрик не надто активний у соціальних мережах поки відбуває дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.
Проте час від часу від репостить сторис своєї дівчини, американської інфлюенсерки Джордін Джонс.
Де зараз Мудрик
Напередодні Джонс опублікувала у сторис в Instagram фото футболіста під час їхнього спільного відпочинку в Італії.
На знімку Михайло сидить за столиком в ресторані, ознайомлюючись з меню. Він одягнений у білу сорочку.
Цей знімок Мудрик перепостив на свою сторінку в сторис, однак жодних деталей пара не додала, як і деталей щодо локації.
В інших сторис Джордін Джонс зазначила, що перебуває біля озера Комо, що на півночі Італії.
Наприкінці квітня 2026 року стало відомо, що Футбольна асоціація Англії (FA) дискваліфікувала Мудрика на чотири роки за порушення антидопінгових правил.
Чотири роки є максимально можливим покаранням. Водночас, Мудрик подав апеляцію до CAS, тож розгляд справи триває.