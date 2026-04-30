Отстранение Михаила Мудрика может обойтись его бывшему клубу Шахтеру в €30 млн.

Об этом в комментарии ESPN заявил генеральный директор донецкой команды Сергей Палкин.

За положительный допинг-тест Мудрика отстранили на максимально возможные четыре года по решению Английской футбольной ассоциации. Еще в феврале вингер обжаловал эту санкцию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По словам Палкина, от будущего Мудрика в Челси зависит выплата Шахтеру еще около €30 млн. Эта сумма предусматривалась в виде бонуса за Михаила после его трансфера в январе 2023 года.

– В его контракте есть €30 млн бонусов. Если он не будет играть, если «Челси» не достигнет результатов, мы теряем €30 млн. Это большой финансовый удар для нас. Поэтому все верят, что эта история завершится как можно скорее с положительными результатами, и Мудрик вернется в игру, – сказал Палкин.

– Я знаю Мудрика как игрока и человека. Я верю, что он вернется и начнет играть. Я знаю это, потому что никогда в жизни не встречал такого парня. Он очень трудолюбивый, – отметил Палкин.

Трансферная сделка по Мудрику за 70 млн фунтов в 2023 году остается самой дорогой для Шахтера в истории. Последний раз Михаил выходил на поле против Хайденхайма в матче Лиги конференций в ноябре 2024 года.

Напомним, Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения Мудрику из-за положительного допинг-теста.

Считается, что допинг-проба украинца в ноябре 2024 года выявила запрещенное вещество мельдоний. По данным СМИ, допинг-проба Б украинского футболиста также показала положительный результат.

