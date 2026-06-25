Кохання мого життя: дружина Мессі зворушливо привітала футболіста з 39-річчям
- Антонела Роккуццо привітала Ліонеля Мессі з 39-річчям та поділилася сімейними й архівними світлинами.
- У своєму дописі дружина футболіста назвала його "коханням свого життя" та зізналася у безмежній любові.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав особливе привітання з днем народження від дружини Антонели Роккуццо. Футболісту виповнилося 39 років.
Антонела з нагоди дня народження свого чоловіка опублікувала щемливий пост у соціальній мережі Instagram, де поділилася, зокрема, архівними знімками.
Рокуццо привітала Мессі з днем народження
– З днем народження, кохання мого життя. Нехай ти будеш дуже щасливим сьогодні і завжди. У нас уже є все, що потрібно, бо у нас є ти. Я люблю тебе безмежно, Лео, — написала Антонела, додавши кілька світло-блакитних емодзі у вигляді сердечок.
Стосунки пари сягають їхнього дитинства в аргентинському Росаріо.
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Вони вперше познайомилися завдяки кузену Антонели, який був одним із близьких друзів Мессі. Їхні стосунки з часом переросли в роман, що триває вже кілька десятиліть.
Пара одружилася у 2017 році й виховує трьох синів: Тіаго, Матео та Сіро.
Нещодавно Мессі побив кілька рекордів чемпіонату світу, що не пройшло повз увагу його дружину. Антонелла написала, що для неї велика честь спостерігати, як він “щоразу творить історію”.