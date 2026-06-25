Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі отримав особливе привітання з днем народження від дружини Антонели Роккуццо. Футболісту виповнилося 39 років.

Антонела з нагоди дня народження свого чоловіка опублікувала щемливий пост у соціальній мережі Instagram, де поділилася, зокрема, архівними знімками.

Рокуццо привітала Мессі з днем народження

– З днем народження, кохання мого життя. Нехай ти будеш дуже щасливим сьогодні і завжди. У нас уже є все, що потрібно, бо у нас є ти. Я люблю тебе безмежно, Лео, — написала Антонела, додавши кілька світло-блакитних емодзі у вигляді сердечок.

Стосунки пари сягають їхнього дитинства в аргентинському Росаріо.

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View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Вони вперше познайомилися завдяки кузену Антонели, який був одним із близьких друзів Мессі. Їхні стосунки з часом переросли в роман, що триває вже кілька десятиліть.

Пара одружилася у 2017 році й виховує трьох синів: Тіаго, Матео та Сіро.

Нещодавно Мессі побив кілька рекордів чемпіонату світу, що не пройшло повз увагу його дружину. Антонелла написала, що для неї велика честь спостерігати, як він “щоразу творить історію”.

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