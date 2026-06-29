Головний тренер юніорської збірної України з футболу Дмитро Михайленко розповів, що київське Динамо не відпустило на Євро-2026 U-19 вінгера команди Богдана Редушка.

Про це він сказав в коментарі Суспільне Спорт.

Динамо не відпустило Редушка на Євро-2026

До складу збірної України на Євро-2026 у віковій категорії до 19 років увійшло 20 футболістів.

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До заявки не потрапив 19-річний вінгер Динамо Богдан Редушко. Він був частиною команди у відбірковому циклі на турнір та відзначився двома голами та двома асистами.

За словами Михайленка, кияни відмовилися відпускати футболіста на чемпіонат Європи.

– На жаль, не відпустили його. Хоч ми і пропонували їм тільки на дві гри взяти Богдана і відпустити його після другого матчу з сербами, на жаль, керівництво, ну, і Ігор Костюк не пішов нам назустріч. Ну, шкода, але що робити? Треба рухатись далі. У нас є інші гравці, які, там, готові підставити плече, – зазначив Михайленко.

Причиною такого рішення клубу, ймовірно, є ранній старт у кваліфікації Ліги Європи, який стартує у липні.

Суперником Динамо у першому раунді відбору до Ліги Європи стане румунська Університатя Клуж. Матчі заплановані на 9 та 16 липня.

Склад збірної України U-19 на Євро

Воротарі: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Назар Макаренко (Олександрія);

Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Назар Макаренко (Олександрія); Захисники: Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі – Шахтар), Кирило Дигтяр, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати), Костянтин Губенко (Динамо Київ).

Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост, Дмитро Стрільчук (усі – Шахтар), Кирило Дигтяр, Єгор Шерстюк (обидва — Металіст), Данило Малов (Олімпія Любляна, Словенія), Юрій Кокодиняк (Карпати), Костянтин Губенко (Динамо Київ). Півзахисники: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія), Віталій Глют (Чикаго, США).

Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Константінос Пліш (Олімпіакос, Греція), Павло Люсін (Динамо Київ), Сергій Ігнатков (ФК Сараєво, Боснія і Герцеговина), Патрик Сикут (Пітерборо, Англія), Віталій Глют (Чикаго, США). Нападники: Богдан Попов (Емполі, Італія), Дмитро Богданов (Уніон, Німеччина), Олександр Каменський (Кривбас).

На Євро-2026 на стадії групового етапу українці зіграють у групі B, де їхніми суперниками стануть команди Хорватії, Сербії та Італії. Перший матч підопічні Дмитра Михайленка зіграють 29 червня проти Хорватії. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

За результатами групового етапу до півфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Вони автоматично здобудуть путівки на ЧС-2027 (U-20), що відбудеться в Азербайджані та Узбекистані.

Ще одну можливість кваліфікуватися на ЧС матимуть команди, що посядуть у своїх групах треті місця. Вони зіграють у поєдинку за 5-те місце, переможець якого візьме участь у міжконтинентальному плейоф за останню путівку на ЧС-2027 (U-20).

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