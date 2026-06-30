Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня государственным праздником в стране после того, как сборная этой страны по футболу произвела сенсацию на чемпионате мира, обыграв Германию в 1/16 финала.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

В Парагвае выходной день после победы над Германией на ЧМ

В посте в X Пенья написал: Парагвай никогда не сдается! Государственный праздник, черт возьми!

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— Сегодня празднует вся страна. Празднует победу сборной, которая олицетворяет самые глубокие черты нашей идентичности: упорство, веру и силу народа, который никогда не сдается, — написал он.

Согласно парагвайскому законодательству, исполнительная власть может объявлять до трех дополнительных государственных праздников в год.

¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

Парагвайцы пробились в плей-офф как одна из восьми лучших команд, занявших третье место. На стадии 1/16 финала сборная Парагвая встретилась с командой Германии, которая считалась одной из фавориток всего турнира.

Парагвайский полузащитник Страсбура Хулио Энкисо вывел свою команду вперед в первом тайме, забив головой. После перерыва счет в матче сравнял нападающий Арсенала Кай Гаверц.

Во втором тайме немцы забили второй гол после удара головой Йонатана Та, но гол был отменен после просмотра VAR.

Дело дошло до серии пенальти, где лучше сыграли парагвайцы – 4:3. Решающий одиннадцатиметровый реализовал Хосе Канале, перехитрив Мануэля Нойера.

В субботу в Филадельфии Парагвай сыграет в 1/8 финала против Франции или Швеции.

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