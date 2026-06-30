Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив 30 червня державним святом у країні після того, як збірна з футбол цієї країни створила сенсацію на чемпіонаті світу, обігравши Німеччину в 1/16 фіналу.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі X.

У Парагваї вихідний після перемоги над Німеччиною на ЧС

У дописі в X Пенья написав: Парагвай ніколи не здається! Державне свято, чорт забирай!

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– Сьогодні святкує вся країна. Святкує перемогу збірної, яка уособлює найглибші риси нашої ідентичності: завзятість, віру та силу народу, який ніколи не здається, – написав він.

Згідно з парагвайським законодавством, виконавча влада може оголошувати до трьох додаткових державних свят на рік.

Парагвайці пробилися до плейоф як одна з восьми найкращих команд, що посіли третє місце. На стадії 1/16 фіналу збірна Парагваю зустрічалася з командою Німеччини, яка вважалася однією з фавориток всього турніру.

Парагвайський півзахисник Страсбура Хуліо Енкісо вивів вперед свою команду у першому таймі, забивши голою. Після перерви рахунок у матчі зрівняв форвард Арсенала Кай Гаверц.

У другому таймі німці забили вдруге після удару головою Йонатан Та, але взяття воріт скасували після перегляду VAR.

Справа дійшла до серії пенальті, де краще били парагвайці – 4:3. Вирішальний одинадцятиметровий реалізував Хосе Канале, перехитривши Мануеля Ноєра.

У суботу в Філадельфії Парагвай зіграє в 1/8 фіналу проти Франції або Швеції.

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Сон Хин Мін

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