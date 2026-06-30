Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив 30 червня державним святом у країні після того, як збірна з футбол цієї країни створила сенсацію на чемпіонаті світу, обігравши Німеччину в 1/16 фіналу.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі X.

У Парагваї вихідний після перемоги над Німеччиною на ЧС

У дописі в X Пенья написав: Парагвай ніколи не здається! Державне свято, чорт забирай!

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– Сьогодні святкує вся країна. Святкує перемогу збірної, яка уособлює найглибші риси нашої ідентичності: завзятість, віру та силу народу, який ніколи не здається, – написав він.

Згідно з парагвайським законодавством, виконавча влада може оголошувати до трьох додаткових державних свят на рік.

¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde. Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

Парагвайці пробилися до плейоф як одна з восьми найкращих команд, що посіли третє місце. На стадії 1/16 фіналу збірна Парагваю зустрічалася з командою Німеччини, яка вважалася однією з фавориток всього турніру.

Парагвайський півзахисник Страсбура Хуліо Енкісо вивів вперед свою команду у першому таймі, забивши голою. Після перерви рахунок у матчі зрівняв форвард Арсенала Кай Гаверц.

У другому таймі німці забили вдруге після удару головою Йонатан Та, але взяття воріт скасували після перегляду VAR.

Справа дійшла до серії пенальті, де краще били парагвайці – 4:3. Вирішальний одинадцятиметровий реалізував Хосе Канале, перехитривши Мануеля Ноєра.

У суботу в Філадельфії Парагвай зіграє в 1/8 фіналу проти Франції або Швеції.

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