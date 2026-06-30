Сборная Украины U-19 начала выступление на Евро-2026 с волевой победы, обыграв Хорватию
- Сборная Украины U-19 обыграла Хорватию со счетом 3:1 в первом туре Евро-2026, отыгравшись после пропущенного гола.
- Голы в составе сине-желтых забили Дмитрий Богданов, Никита Калюжный и Павел Люсин.
- По итогам первого тура команда Дмитрия Михайленко возглавила группу B.
Юниорская сборная Украины по футболу начала выступление на Евро-2026 среди команд до 19 лет с победы. В первом туре группового этапа сине-желтые обыграли сборную Хорватии со счетом 3:1.
Матч Хорватия – Украина на Евро-2026 состоялся на стадионе Нентпорт Стедиум в валлийском городе Бангор.
Украина U-19 стартовала с победы на Евро-2026
Счет в матче открыли хорваты на 22-й минуте с пенальти, который реализовал Иван Барич.
Сборной Украины понадобилось четыре минуты, чтобы отыграться. Это произошло после розыгрыша стандарта. Павел Люсин выполнил навес с углового, а Дмитрий Богданов выиграл верховую дуэль и сравнял счет.
В начале второго тайма сине-желтые вышли вперед. Богданов на фланге прорвался сквозь оборону клетчатых и пробил, но голкипер парировал удар. Патрик Сикут попытался добить мяч, но попал в вратаря. В итоге мяч отскочил к Никите Калюжному, который с третьей попытки все-таки отправил его в сетку.
Впоследствии подопечные Дмитрия Михайленко увеличили преимущество. Сикут с фланга отдал пас Павлу Люсину, который ударом в девятку сделал счет 3:1 в пользу сине-желтых.
Евро-2026 U-19. Хорватия – Украина – 1:3
- Голы: Барич, 22 — Богданов, 26, Калюжный, 46, Люсин, 57
Таким образом, после первого тура в группе B Украина поднялась на первую строчку с 3 очками. Второе место занимает Италия, у которой также 3 очка благодаря победе над Сербией со счетом 2:0.
Во втором туре чемпионата Европы U-19 сборная Украины сыграет со сверстниками из Сербии. Матч состоится в четверг, 2 июля, в 20:00.