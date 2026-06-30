Юниорская сборная Украины по футболу начала выступление на Евро-2026 среди команд до 19 лет с победы. В первом туре группового этапа сине-желтые обыграли сборную Хорватии со счетом 3:1.

Матч Хорватия – Украина на Евро-2026 состоялся на стадионе Нентпорт Стедиум в валлийском городе Бангор.

Украина U-19 стартовала с победы на Евро-2026

Счет в матче открыли хорваты на 22-й минуте с пенальти, который реализовал Иван Барич.

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Сборной Украины понадобилось четыре минуты, чтобы отыграться. Это произошло после розыгрыша стандарта. Павел Люсин выполнил навес с углового, а Дмитрий Богданов выиграл верховую дуэль и сравнял счет.

В начале второго тайма сине-желтые вышли вперед. Богданов на фланге прорвался сквозь оборону клетчатых и пробил, но голкипер парировал удар. Патрик Сикут попытался добить мяч, но попал в вратаря. В итоге мяч отскочил к Никите Калюжному, который с третьей попытки все-таки отправил его в сетку.

Впоследствии подопечные Дмитрия Михайленко увеличили преимущество. Сикут с фланга отдал пас Павлу Люсину, который ударом в девятку сделал счет 3:1 в пользу сине-желтых.

Евро-2026 U-19. Хорватия – Украина – 1:3

Голы: Барич, 22 — Богданов, 26, Калюжный, 46, Люсин, 57

Таким образом, после первого тура в группе B Украина поднялась на первую строчку с 3 очками. Второе место занимает Италия, у которой также 3 очка благодаря победе над Сербией со счетом 2:0.

Во втором туре чемпионата Европы U-19 сборная Украины сыграет со сверстниками из Сербии. Матч состоится в четверг, 2 июля, в 20:00.

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