Юніорська збірна України з футболу стартувала з перемоги на Євро-2026 серед команд до 19 років. У першому турі групового етапу синьо-жовті обіграли збірну Хорватії з рахунком 3:1.

Матч Хорватія – Україна на Євро-2026 відбувся на стадіоні Нентпорт Стедіум у валлійському місті Бангор.

Україна U-19 стартувала з перемоги на Євро-2026

Рахунок у матчі відкрили хорвати на 22-й хвилині з пенальті, яке реалізував Іван Барич.

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Збірній України знадобилося чотири хвилини, аби відігратися. Це сталося після розіграшу стандарту. Павло Люсін виконав навіс із кутового, а Дмитро Богданов виграв верхову дуель і зрівняв рахунок.

На початку другого тайму синьо-жовті вийшли вперед. Богданов на фланзі прорвався крізь оборону картатих та пробив, але спробу парирував голкіпер. Патрик Сикут спробував зіграти на добиванні, але влучив у воротаря. Зрештою, м’яч відскочив до Нікіти Калюжного, який з третьої спроби таки відправив його у сітку.

Згодом підопічні Дмитра Михайленка збільшили перевагу. Сикут з флангу асистував Павлу Люсіну, який ударом у дев’ятку зробив рахунок 3:1 на користь синьо-жовтих.

Євро-2026 U-19. Хорватія – Україна – 1:3

Голи: Барич, 22 — Богданов, 26, Калюжний, 46, Люсін, 57

Таким чином, після першого туру у групі B Україна піднялася на першу сходинку з 3 очками. Другою йде Італія, у якої також 3 очки завдяки перемозі над Сербією з рахунком 2:0.

У другому турі чемпіонату Європи U-19 збірна України зіграє з однолітками з Сербії. Матч відбудеться у четвер, 2 липня, о 20:00.

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