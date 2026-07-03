Футбольный клуб Ужгород объявил о приостановке профессиональной деятельности команды на сезон 2026/27.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

ФК Ужгород не будет выступать в сезоне 2026/27

В своем заявлении руководство ФК Ужгород сообщило, что в связи с рядом причин финансового характера приняло непростое решение временно прервать выступления на всеукраинском уровне.

Сейчас смотрят

– Искренне благодарим каждого, кто был рядом с нами в течение последних двух лет, приходил на стадион или следил за матчами онлайн. Ваша поддержка, эмоции и вера стали неотъемлемой частью нашей истории, – говорится в заявлении.

Также в клубе выразили благодарность игрокам, тренерскому штабу, административно-менеджерскому персоналу, партнерам, болельщикам и всем, кто был частью их большой семьи.

В то же время там отмечают, что футбольная школа Ужгорода “с новым импульсом” продолжит свою работу, чтобы воспитывать новое поколение спортсменов и развивать футбольное будущее края.

В заключение в клубе заверили, что приложат все усилия, чтобы как можно быстрее решить насущные вопросы и уже в следующем году вернуться к участию в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Прошлый сезон Второй лиги Украины Ужгород завершил на шестом месте в группе А с 13 победами, пятью ничьими и 12 поражениями.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.