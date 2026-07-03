Футбольний клуб Ужгород оголосив про призупинення професійної діяльності команди на сезон-2026/27.

Про це повідомила пресслужба клубу в соціальних мережах.

ФК Ужгород не виступатиме у сезоні-2026/27

У своїй заяві керівництво ФК Ужгород повідомило, що через низку причин фінансового характеру ухвалило непросте рішення тимчасово перервати виступи на всеукраїнському рівні.

Зараз дивляться

– Щиро дякуємо кожному, хто був поруч із нами протягом останніх двох років, приходив на стадіон або стежив онлайн. Ваша підтримка, емоції та віра стали невід’ємною частиною нашої історії, – йдеться у заяві.

Також у клубі висловили вдячність гравцям, тренерському штабу, адміністративно–менеджерському персоналу, партнерам, фанатам і всім, хто був частиною їхньої великої сімʼї.

Водночас там зазначають, що футбольна школа Ужгорода “з новим імпульсом” продовжить свою роботу, щоб виховувати нове покоління спортсменів і розвивати футбольне майбутнє краю.

Наостанок у клубі запевнили, що докладуть усіх зусиль, аби якнайшвидше вирішити нагальні питання та вже наступного року повернутися до участі у змаганнях під егідою ПФЛ.

Минулий сезон Другої ліги України Ужгород завершив на шостому місці в групі А з 13-ма перемогами, п’ятьма нічиїми та 12-ма поразками.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.