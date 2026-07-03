ФК Ужгород призупинив професійну діяльність через фінансові труднощі
- ФК Ужгород призупинив професійну діяльність і не братиме участі в сезоні-2026/27 через фінансові труднощі.
- У клубі запевнили, що дитяча футбольна школа продовжить працювати у звичному режимі.
Футбольний клуб Ужгород оголосив про призупинення професійної діяльності команди на сезон-2026/27.
Про це повідомила пресслужба клубу в соціальних мережах.
ФК Ужгород не виступатиме у сезоні-2026/27
У своїй заяві керівництво ФК Ужгород повідомило, що через низку причин фінансового характеру ухвалило непросте рішення тимчасово перервати виступи на всеукраїнському рівні.
– Щиро дякуємо кожному, хто був поруч із нами протягом останніх двох років, приходив на стадіон або стежив онлайн. Ваша підтримка, емоції та віра стали невід’ємною частиною нашої історії, – йдеться у заяві.
Також у клубі висловили вдячність гравцям, тренерському штабу, адміністративно–менеджерському персоналу, партнерам, фанатам і всім, хто був частиною їхньої великої сімʼї.
Водночас там зазначають, що футбольна школа Ужгорода “з новим імпульсом” продовжить свою роботу, щоб виховувати нове покоління спортсменів і розвивати футбольне майбутнє краю.
Наостанок у клубі запевнили, що докладуть усіх зусиль, аби якнайшвидше вирішити нагальні питання та вже наступного року повернутися до участі у змаганнях під егідою ПФЛ.
Минулий сезон Другої ліги України Ужгород завершив на шостому місці в групі А з 13-ма перемогами, п’ятьма нічиїми та 12-ма поразками.