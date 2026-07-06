Неймар заявил о завершении международной карьеры в сборной после поражения Бразилии от Норвегии на стадии 1/8 финала чемпионата мира.

Последний матч в футболке селесао Неймар провел на стадионе Мет-Лайф в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Неймар сыграл последний матч за сборную Бразилии

34-летний футболист вышел на замену на 67-й минуте, когда Бразилия уступала Норвегии со счетом 0:2. В добавленное арбитром время Неймар реализовал пенальти в ворота соперников.

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— Я старался, старался. Теперь все закончилось. Я начал здесь, я закончил здесь, — сказал Неймар в интервью телеканалу TV Globo после вылета Бразилии с чемпионата мира.

Дебют Неймара за сборную Бразилии состоялся на этом же стадионе в августе 2010 года, когда он забил гол в выездном товарищеском матче против США, который закончился победой селесао со счетом 2:0.

За это время он стал лучшим бомбардиром в истории Бразилии с 80 голами. Также он провел 130 матчей за сборную Бразилии. Это второй показатель по количеству выступлений за всю историю после Кафу, который сыграл 142 матча в футболке сборной Бразилии.

Неймар не выступал за сборную Бразилии с 2023 года из-за травм. Однако главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил его в заявку на ЧМ-2026.

Это был его четвертый чемпионат мира – ранее он выступал за Бразилию на мундиалях 2014, 2018 и 2022 годов.

Напомним, что на ЧМ-2026 Неймар впервые вышел на поле в матче третьего тура против сборной Шотландии. Это произошло, когда Бразилия вела со счетом 3:0.

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