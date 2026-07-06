Неймар попрощался со сборной после вылета Бразилии с ЧМ-2026
- Неймар объявил о завершении международной карьеры после поражения Бразилии от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.
- Свой последний матч за сборную нападающий провел на стадионе, где дебютировал в 2010 году.
Неймар заявил о завершении международной карьеры в сборной после поражения Бразилии от Норвегии на стадии 1/8 финала чемпионата мира.
Последний матч в футболке селесао Неймар провел на стадионе Мет-Лайф в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси, США).
Неймар сыграл последний матч за сборную Бразилии
34-летний футболист вышел на замену на 67-й минуте, когда Бразилия уступала Норвегии со счетом 0:2. В добавленное арбитром время Неймар реализовал пенальти в ворота соперников.
— Я старался, старался. Теперь все закончилось. Я начал здесь, я закончил здесь, — сказал Неймар в интервью телеканалу TV Globo после вылета Бразилии с чемпионата мира.
Дебют Неймара за сборную Бразилии состоялся на этом же стадионе в августе 2010 года, когда он забил гол в выездном товарищеском матче против США, который закончился победой селесао со счетом 2:0.
За это время он стал лучшим бомбардиром в истории Бразилии с 80 голами. Также он провел 130 матчей за сборную Бразилии. Это второй показатель по количеству выступлений за всю историю после Кафу, который сыграл 142 матча в футболке сборной Бразилии.
Неймар не выступал за сборную Бразилии с 2023 года из-за травм. Однако главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил его в заявку на ЧМ-2026.
Это был его четвертый чемпионат мира – ранее он выступал за Бразилию на мундиалях 2014, 2018 и 2022 годов.
Напомним, что на ЧМ-2026 Неймар впервые вышел на поле в матче третьего тура против сборной Шотландии. Это произошло, когда Бразилия вела со счетом 3:0.