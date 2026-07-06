Неймар заявив про завершення міжнародної кар’єри у збірній після поразки Бразилії від Норвегії на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Останній матч у футболці селесао Неймар провів на стадіоні Мет-Лайф в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі, США).

Неймар провів останній матч за збірну Бразилії

34-річний футболіст вийшов на заміну на 67-й хвилині, коли Бразилія поступалася Норвегії з рахунком 0:2. У компенсований арбітром час Неймар реалізував пенальті у ворота суперників.

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– Я намагався, намагався. Тепер усе скінчилося. Я почав тут і закінчив тут, — сказав Неймар в інтерв’ю телеканалу TV Globo після вильоту Бразилії з мундіалю.

Дебют Неймара за збірну Бразилії відбувся на цьому ж стадіоні в серпні 2010 року, коли він забив гол у виїзному товариському матчі проти США, який закінчився перемогою селесао з рахунком 2:0.

За цей час він став найкращим бомбардиром в історії Бразилії з 80 голами. Також він провів 130 матчів за збірну Бразилії. Це другий показник за кількістю виступів за всю історію після Кафу, який зіграв 142 матчі у футболці збірної Бразилії.

Неймар не виступав за збірну Бразилії з 2023 року через травми. Проте головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті включив його до заявки на ЧС-2026.

Це був його четвертий чемпіонат світу – раніше він виступав за Бразилію на мундіалях 2014, 2018 та 2022 років.

Нагадаємо, на ЧС-2026 Неймар вперше вийшов на поле у матчі третього туру проти збірної Шотландії. Це сталося, коли Бразилія вела з рахунком 3:0.

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