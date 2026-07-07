Французский нападающий Килиан Мбаппе назвал сенаторшу из Парагвая “жалкой” и недостойной своей должности.

Это стало ответом на заявление парагвайской сенаторши Селесты Амариллы, в котором она высмеяла происхождение и образование Килиана.

Скандал с Мбаппе и сенаторшей из Парагвая

После поражения сборной Парагвая от Франции в 1/8 финала чемпионата мира представительница Либерально-радикальной партии Парагвая Селеста Амарилла опубликовала свои комментарии в X.

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Она назвала Мбаппе “колонизированным камерунцем, который всячески пытается выдать себя за француза”. Она также назвала футболиста “оскорбленным, новоиспеченным богачом, высокомерным и уродливым”.

По состоянию на 7 июля пост в соцсети до сих пор находится в сети, несмотря на критику, в частности со стороны парагвайцев. Политик отвечает некоторым, обзывая их “колонизированными идиотами”.

Накануне Мбаппе опубликовал пост в социальной сети X, обратившись к сенаторше.

— Госпожа Селеста Амарилла, вы – жалкая женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай – страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь. Из-за вашей безответственности и откровенного расизма весь мир уже забыл о пути и усилиях, которые приложили ваши игроки во время этого чемпионата мира, уступив место некомпетентной женщине, которая создает самый плохой из возможных имидж своей страны, — написал Мбаппе.

Футболист добавил, что никогда не позволит таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм по всему

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Французская федерация футбола (FFF) объявила о намерении подать уголовное заявление, назвав высказывания Амариллы “совершенно отвратительными и неприемлемыми”.

— Эти высказывания являются преступными и заслуживают осуждения. Они должны быть привлечены к ответственности здесь. FFF передает это дело в прокуратуру с целью возбуждения уголовного дела. Эти высказывания порочат как тех, кто их произносит, так и тех, кто их распространяет. Игроки французской национальной сборной представляют Францию; оскорбляют именно нашу страну, – говорится в заявлении FFF.

В матче против Парагвая Килиан Мбаппе реализовал пенальти, который стал решающим в встрече и обеспечил Франции выход в четвертьфинал. За выход в полуфинал Франция сыграет против Марокко в Бостоне.

С семью голами Мбаппе является одним из лучших бомбардиров ЧМ-2027, разделив первое место с аргентинцем Лионелем Месси и норвежцем Эрлингом Халаландом.

Комментарии Амариллы появились после заявлений бывшего вратаря Парагвая Хосе Луиса Чилаверта, который перед матчем заявил, что его национальная сборная сыграет против “команды из Африки”.

Эти высказывания также вызвали реакцию президента ФФФ Филипа Диалло, который назвал Чилаверта “позором”. Диалло заявил, что если когда-то Чилаверт и был выдающимся вратарём, то “сейчас этот человек покрылся позором”.

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