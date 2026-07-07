Французький нападник Кіліан Мбаппе назвав сенаторку з Парагваю “жалюгідною” і такою, що не гідна своєї посади.

Це було відповіддю на заяву парагвайської сенаторки Селести Амарілли, де вона висміяла походження та освіту Кіліана.

Скандал Мбаппе та сенаторки з Парагваю

Після поразки збірної Парагваю від Франції в 1/8 фіналу чемпіонату світу представниця Ліберально-радикальної партії Парагваю Селесте Амарілла опублікувала свої коментарі в X.

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Вона назвала Мбаппе “колонізованим камерунцем, який всіляко намагається видати себе за француза”. Вона назвала футболіста також “ображеним, новоспеченим багатієм, зарозумілим та потворним”.

Станом на 7 липня допис у соцмережі досі є, попри критику, зокрема парагвайців. Політикиня деяким відповідає, обзиваючи “колонізованими ідіотами”.

Напередодні Мбаппе опублікував допис у соцмережі X, адресуючи його сенаторці.

– Пані Селесте Амарілла, ви – жалюгідна жінка, яка не гідна своєї посади. Ви не представляєте Парагвай – країну, яка протягом усього турніру демонструвала пристрасть і честь. Через вашу безвідповідальність і відвертий расизм увесь світ уже забув про шлях і зусилля, яких доклали ваші гравці під час цього чемпіонату світу, поступившись місцем некомпетентній жінці, яка створює найгірший можливий імідж своєї країни, – написав Мбаппе.

Футболіст додав, що ніколи не дозволить таким людям, як вона, вільно поширювати свою ненависть і расизм по всьому світу.

Французька федерація футболу (FFF) оголосила про намір подати кримінальну скаргу, назвавши висловлювання Амарілли “абсолютно огидними та неприйнятними”.

– Ці висловлювання є злочинними та гідними осуду. Вони мають бути притягнуті до відповідальності тут. FFF передає цю справу до прокуратури з метою порушення кримінального провадження. Ці висловлювання ганьблять як тих, хто їх виголошує, так і тих, хто їх поширює. Гравці французької національної збірної представляють Францію; ображають саме нашу країну, – йдеться у заяві FFF.

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У матчі проти Парагваю Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, який став вирішальним у зустрічі та забезпечив Франції вихід до чвертьфіналу. За вихід до 1/2 фіналу Франція зіграє проти Марокко у Бостоні.

Із сімома голами Мбаппе є одним із найкращих бомбардирів ЧС-2027, розділивши перше місце з аргентинцем Ліонелем Мессі та норвежцем Ерлінгом Галандом.

Коментарі Амарілли з’явилися після заяв колишнього воротаря Парагваю Хосе Луїса Чілаверта, який перед матчем заявив, що його національна збірна зіграє проти “команди з Африки”.

Ці висловлювання також викликали реакцію президента ФФФ Філіпа Діалло, який назвав Чілаверта “ганьбою”. Діалло заявив, якщо колись Чілаверта й був видатним воротарем, то “зараз цей чоловік впав у ганьбу”.

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