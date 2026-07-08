Юниорская сборная Украины по футболу U-19 уступила сверстникам из Германии в полуфинале Евро-2026, который проходит в Уэльсе.

Матч Украина — Германия состоялся на стадионе Рейскорс Граунд в валлийском Рексеме и завершился поражением сине-желтых со счетом 1:2.

Украина не смогла выйти в финал Евро-2026 U-19

Подопечные Дмитрия Михайленко первыми открыли счет на 43-й минуте после того, как Виталий Глют замкнул передачу Никиты Калюжного и пробил в сетку ворот соперников.

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Однако в добавленное арбитром время немцам удалось сравнять счет благодаря голу Отто Штанге.

Во втором тайме командам долго не удавалось пробить оборону друг друга. Но также в добавленное время Германии удалось вырвать победу в матче благодаря голу Фрэнсиса Оньеки.

Евро-2026 U-19. 1/2 финала. Украина — Германия 1:2

Голы: Глют, 43 — Штанге, 45+0, Оньека, 90+1

Украина U-19 в пятый раз сыграла в полуфинале юниорского Евро, но в четвертый раз не смогла выйти в финал.

Лучшим результатом украинцев на чемпионате Европы в этой возрастной категории остается победа в 2009 году.

Напомним, сине-желтые досрочно вышли в полуфинал юниорского Евро и отборолись на молодежный ЧМ-2027 по футболу.

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