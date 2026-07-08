Сборная Украины U-19 драматично уступила Германии и не вышла в финал Евро-2026
- Сине-желтые открыли счет, но немцы забили два гола в добавленное время первого и второго таймов.
- Несмотря на поражение, сборная Украины завершила турнир, завоевав путевку на юношеский чемпионат мира-2027.
Юниорская сборная Украины по футболу U-19 уступила сверстникам из Германии в полуфинале Евро-2026, который проходит в Уэльсе.
Матч Украина — Германия состоялся на стадионе Рейскорс Граунд в валлийском Рексеме и завершился поражением сине-желтых со счетом 1:2.
Украина не смогла выйти в финал Евро-2026 U-19
Подопечные Дмитрия Михайленко первыми открыли счет на 43-й минуте после того, как Виталий Глют замкнул передачу Никиты Калюжного и пробил в сетку ворот соперников.
Однако в добавленное арбитром время немцам удалось сравнять счет благодаря голу Отто Штанге.
Во втором тайме командам долго не удавалось пробить оборону друг друга. Но также в добавленное время Германии удалось вырвать победу в матче благодаря голу Фрэнсиса Оньеки.
Евро-2026 U-19. 1/2 финала. Украина — Германия 1:2
- Голы: Глют, 43 — Штанге, 45+0, Оньека, 90+1
Украина U-19 в пятый раз сыграла в полуфинале юниорского Евро, но в четвертый раз не смогла выйти в финал.
Лучшим результатом украинцев на чемпионате Европы в этой возрастной категории остается победа в 2009 году.
Напомним, сине-желтые досрочно вышли в полуфинал юниорского Евро и отборолись на молодежный ЧМ-2027 по футболу.