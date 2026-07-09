Київське Динамо стартувало у кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27 з першого раунду. Суперником біло-синіх була румунська команда Університатя Клуж.

Перший матч Динамо – Університатя Клуж відбувся у Любліні (Польща) та завершився з рахунком 0:0.

Динамо – Університатя Клуж: як минув матч

Кияни домінували в першому таймі, але Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок змарнували свої шанси.

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Румуни могли забити зусиллями Укасса Менді, який вирвався віч-на-віч, проте Руслан Нещерет урятував команду, здійснивши сейв.

Найреальніший момент забити гол та здобути перемогу Динамо створило на 77-й хвилині. Після передачі Владислава Дубінчака з лінії штрафного пробивав Микола Шапаренко, але поцілив в поперечку.

Матч-відповідь команд відбудеться у Румунії у четвер, 16 липня.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Команда, яка програє, продовжить виступи у кваліфікації Ліги конференцій.

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