Динамо не змогло обіграти Університатю на старті кваліфікації Ліги Європи
Київське Динамо стартувало у кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27 з першого раунду. Суперником біло-синіх була румунська команда Університатя Клуж.
Перший матч Динамо – Університатя Клуж відбувся у Любліні (Польща) та завершився з рахунком 0:0.
Динамо – Університатя Клуж: як минув матч
Кияни домінували в першому таймі, але Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок змарнували свої шанси.
Румуни могли забити зусиллями Укасса Менді, який вирвався віч-на-віч, проте Руслан Нещерет урятував команду, здійснивши сейв.
Найреальніший момент забити гол та здобути перемогу Динамо створило на 77-й хвилині. Після передачі Владислава Дубінчака з лінії штрафного пробивав Микола Шапаренко, але поцілив в поперечку.
Матч-відповідь команд відбудеться у Румунії у четвер, 16 липня.
Переможець двоматчевого протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Команда, яка програє, продовжить виступи у кваліфікації Ліги конференцій.