Матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы Динамо – Университатя Клуж состоится 9 июля на стадионе Арена Люблин в Польше.

Начало матча — 20:00 по киевскому времени.

Матч Динамо – Университатя Клуж: где смотреть и кто будет транслировать матч бело-синих в Лиге Европы, рассказывают Факты ICTV.

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Динамо — Университатя Клуж: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Динамо — Университатя Клуж в прямом эфире на телеканале 2+2.

Трансляция матча доступна в цифровой сети Т2, а также на OTT-платформах (Megogo, Киевстар ТВ, Sweet TV).

На матче Динамо – Університатя Клуж будет работать эстонская бригада арбитров, которую возглавит 35-летний Йонас Яановиц.

Ему будут ассистировать Арон Хярсинг и Сильвер Койв. Резервным арбитром назначен Кристо Кюллястинен.

За VAR будет отвечать итальянец Алеандро Ди Паоло, которому будет помогать эстонец Кристо Тохвер.

Ответный матч команд состоится 16 июля в румынском Клуже.

Победитель двухматчевого противостояния в следующем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим ПАОКом. Команда, которая потерпит поражение, продолжит выступления в квалификации Лиги конференций.

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