Динамо – Университатя Клуж: где посмотреть матч квалификации Лиги Европы
Матч 1-го раунда квалификации Лиги Европы Динамо – Университатя Клуж состоится 9 июля на стадионе Арена Люблин в Польше.
Начало матча — 20:00 по киевскому времени.
Матч Динамо – Университатя Клуж: где смотреть и кто будет транслировать матч бело-синих в Лиге Европы, рассказывают Факты ICTV.
Динамо — Университатя Клуж: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Динамо — Университатя Клуж в прямом эфире на телеканале 2+2.
Трансляция матча доступна в цифровой сети Т2, а также на OTT-платформах (Megogo, Киевстар ТВ, Sweet TV).
На матче Динамо – Університатя Клуж будет работать эстонская бригада арбитров, которую возглавит 35-летний Йонас Яановиц.
Ему будут ассистировать Арон Хярсинг и Сильвер Койв. Резервным арбитром назначен Кристо Кюллястинен.
За VAR будет отвечать итальянец Алеандро Ди Паоло, которому будет помогать эстонец Кристо Тохвер.
Ответный матч команд состоится 16 июля в румынском Клуже.
Победитель двухматчевого противостояния в следующем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с греческим ПАОКом. Команда, которая потерпит поражение, продолжит выступления в квалификации Лиги конференций.