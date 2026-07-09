В Офисе генерального прокурора заявили, что на данный момент не установлены факты, которые бы говорили о причастности Украины к подрыву газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2.

В Офисе генпрокурора не установили причастности Украины к подрыву Северных потоков

В ОП сообщили, что в рамках уголовного производства по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины и других противоправных действий против нашего государства прорабатывают информацию о взрывах на газопроводах Nord Stream 1 и Nord Stream 2.

Украинские правоохранители проводят необходимые следственные и процессуальные действия. В частности, речь идет о допросах свидетелей и получении информации, которая может иметь значение для установления всех обстоятельств происшествия.

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По результатам уже проведенной работы и полученных данных, по состоянию на данный момент не установлены никакие факты, указывающие на причастность Украины, ее уполномоченных органов или должностных лиц к соответствующим подрывам.

Также, по данным Офиса генпрокурора, нет подтверждений того, что от имени Украины предоставлялись какие-либо приказы, поручения, распоряжения или указания относительно подрыва указанных газопроводов.

В то же время в Офисе генпрокурора подчеркнули, что исследование этих обстоятельств продолжается, а правоохранители продолжают собирать и анализировать необходимые доказательства.

ОГП также принял во внимание сообщение Федеральной прокуратуры Германии о направлении обвинительного акта по делу о подрыве Nord Stream 1 и Nord Stream 2.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что выдвижение обвинения является процессуальным решением стороны обвинения и не означает установления вины лица или окончательной оценки обстоятельств уголовного производства.

Вина лица в совершении преступления может быть подтверждена только приговором суда, вступившим в законную силу, после всестороннего исследования доказательств с соблюдением прав и процессуальных гарантий всех участников производства.

Украинская сторона продолжает сотрудничество с компетентными органами Германии. В частности, в рамках выполнения запроса Германии проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, о результатах которых будет проинформирована немецкая сторона.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что Украина готова содействовать установлению всех правдивых обстоятельств подрыва газопроводов.

Кроме того, сведения по факту подрыва Nord Stream 1 и Nord Stream 2 внесены в Единый реестр досудебных расследований. В рамках этого уголовного производства Украина планирует направить в компетентные органы Германии запрос о создании совместной следственной группы для оперативного обмена информацией.

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