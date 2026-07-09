Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал выступление команды на юношеском Евро-2026, где сине-желтые вышли в полуфинал, выиграв свою группу.

Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Михайленко о выступлении сборной U-19 на Евро-2026

– Турнир прошел хорошо, турнир классный. И еще нам очень понравилось, что есть группа игроков, которые здесь очень раскрылись, и я думаю, что у них довольно большой потенциал, – сказал Михайленко.

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Также тренер убежден, что этой командой стоит гордиться; отвечая на соответствующий вопрос, он сказал:

– Стоит ли гордиться этой командой? Я уверен, что да. И мы должны гордиться этой командой. Я не хочу сейчас как-то углубляться в историю, но кажется, что девять очков (на групповом этапе Евро U-19, – Ред.), я читал, что это впервые. И за некоторые игры, мне кажется, ребята заслуживают того, чтобы ими гордились, — добавил он.

На групповом этапе сборная Украины U-19 одержала три победы, обыграв сверстников из Хорватии, Сербии и Италии.

Соперником сине-желтых в полуфинале стала сборная Германии, занявшая второе место в своей группе.

Украина первой открыла счет , однако соперник дважды забил в добавленное время первого и второго таймов, вырвав победу. Матч в Рексеме завершился победой соперника со счетом 2:1.

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