Во время военного положения и общей мобилизации военнообязанные мужчины должны соблюдать правила военного учета и выполнять требования законодательства.

За их нарушение ТЦК и СП могут быть привлечены к административной ответственности, а информация об открытых производствах и наложенных штрафах отражается в приложении Резерв+.

Сколько штрафов может выписать ТЦК и есть ли какие-либо ограничения, Факты ICTV расспросили у юристов.

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Могут ли выписать несколько штрафов военнообязанному и сколько их может быть

Как рассказала в комментарии для Фактов ICTV адвокат, руководитель практики обслуживания частных клиентов и партнер АО Reliance Ирина Цыбко, законодательство Украины четко разграничивает понятия “длительного правонарушения” и “отдельных нарушений”, что непосредственно влияет на то, сколько раз человека могут привлечь к ответственности.

— Да, выписать несколько штрафов могут. Однако ТЦК не имеет права выписывать штрафы каждый день за одно и то же правонарушение, — подчеркнула Ирина Цыбко.

Если речь идет о не обновлении учетных данных (адреса, номера телефона, электронной почты), то это считается одним продолжающимся нарушением.

За него предусмотрен один административный штраф (по статье 210 КУоАП, а это от 17 000 до 25 500 грн в особый период). ТЦК не может оштрафовать вас дважды за то, что вы не обновили адрес в мае, а затем в июне.

Однако если вы совершаете другие, новые нарушения или игнорируете новые законные требования ТЦК, каждый такой случай является отдельным основанием для административного производства и нового штрафа.

Сколько раз могут штрафовать за непрохождение ВЛК

Прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) является обязательным этапом военного учета после получения соответствующей повестки (повестки на ВЛК).

Если военнообязанный получил повестку на ВЛК и не явился без уважительных причин впервые, это трактуется как нарушение законодательства об обороне и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). ТЦК выносит постановление о наложении штрафа (от 17 000 до 25 500 грн).

Адвокат отметила, что после уплаты штрафа (или его принудительного взыскания) обязанность пройти ВЛК никуда не исчезает. ТЦК имеет право выписать новую повестку на другую дату. Если военнообязанный снова не является, это уже новое отдельное правонарушение.

Соответственно количество таких штрафов теоретически может быть неограниченным, если лицо систематически игнорирует каждую новую должным образом врученную повестку на ВЛК.

— Более того, систематическое игнорирование повесток на ВЛК уже может рассматриваться правоохранительными органами как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность (ст. 336 УКУ), — предупредила адвокат.

Сколько раз можно платить штраф ТЦК

Уплачивать штрафы можно столько раз, сколько законных постановлений об их наложении было вынесено. Однако важно понимать, что уплата штрафа не освобождает от исполнения воинского долга.

Нельзя “откупиться” одним или двумя штрафами и считать, что вопрос закрыт. После каждой уплаты гражданин остается в статусе военнообязанного и должен выполнить требования закона (обновить данные, явиться за повесткой, пройти ВЛК).

Штрафы в Резерв+: почему там может появиться 2 и более штрафов

Ирина Цыбко пояснила, что приложение Резерв+ является цифровым отображением данных из реестра Оберіг. Само придожение штрафы не выписывает, ведь это делает начальник ТЦК путем вынесения постановления.

В Резерв+ может отражаться 2 и более штрафов в следующих случаях:

Различные правонарушения. Например, один штраф выписан за несвоевременное взятие на учет или не обновление данных (ст. 210), а второй за неявку по повестке на ВЛК или мобилизационного распоряжения (ст. 210-1).

Например, один штраф выписан за несвоевременное взятие на учет или не обновление данных (ст. 210), а второй за неявку по повестке на ВЛК или мобилизационного распоряжения (ст. 210-1). Игнорирование нескольких повесток. Если человеку посылали несколько повесток в разные даты и по каждой из них был оформлен отдельный админпротокол и постановление.

Если человеку посылали несколько повесток в разные даты и по каждой из них был оформлен отдельный админпротокол и постановление. Технические ошибки или дублирование. Иногда из-за человеческого фактора или сбоев в синхронизации реестров, одно и то же постановление может отражаться дважды. В таком случае гражданину необходимо обратиться в ТЦК для выяснения обстоятельств или оспорить дублирующий штраф в судебном порядке.

Адвокат напомнила, что любой штраф от ТЦК может быть обжалован в суде в течение 10 дней с момента вынесения постановления.

Если вы считаете, что несколько штрафов были выписаны за одно и то же правонарушение (например, за то же не обновление данных), суд является единственным органом, который может отменить неправомерные постановления ТЦК.

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