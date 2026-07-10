Бывший футболист сборной Франции и лондонского Арсенала Самир Насри был задержан накануне в рамках расследования по подозрению во ввозе наркотических средств, участии в преступной группировке и отмывании средств, полученных от ввоза наркотиков организованной преступной группой.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Задержание Самира Насри

По данным издания, бывший полузащитник Олимпика и Арсенала, которому предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве, в четверг провел около десяти часов под стражей.

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После длительного допроса следователями Бригады по расследованиям и финансовым проверкам (BRIF) парижской судебной полиции Насри был отпущен.

Как пишет издание, на данный момент против него не возбуждено ни одного дела.

Ранее футболист подозревался в связи с управлением XS — ночным клубом, расположенным в Иври-сюр-Сен в департаменте Валь-де-Марн.

Считается, что Насри сначала был там управляющим, а затем, примерно в 2016 году, стал одним из акционеров.

Цель расследования — выяснить, мог ли этот ночной клуб, прямо или косвенно, использоваться для оборота или отмывания денег, полученных от преступной деятельности, а также установить, какие связи существуют между Насри и некоторыми подозреваемыми.

Британский таблоид The Sun пишет, что следователи расследуют возможные связи между Насри и преступной группировкой вокруг Хакима Берребу по прозвищу Дикий кабан – наркоторговца, который находится в тюрьме с 2021 года.

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