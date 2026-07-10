Колишнього футболіста збірної Франції та лондонського Арсеналу Саміра Насрі затримали напередодні у межах розслідування за підозрою у ввезенні наркотичних засобів, участі в злочинному угрупованні та відмиванні коштів, отриманих від ввезення наркотиків організованою злочинною групою.

Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

Затримання Саміра Насрі

За даними видання, колишній півзахисник Олімпіка та Арсеналу, якому висунуто звинувачення у податковому шахрайстві, у четвер провів близько десяти годин під вартою.

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Після тривалого допиту слідчими Бригади з розслідування та фінансових перевірок (BRIF) паризької судової поліції Насрі відпустили.

Як пише видання, наразі проти нього не порушено жодної справи.

попередній діяльності футболіста у зв’язку з управлінням XS – нічним клубом, розташованим в Іврі-сюр-Сен у департаменті Валь-де-Марн.

Вважається, що Насрі там був спершу керуючим, а потім, приблизно у 2016 році, став одним із акціонерів.

Метою розслідування – з’ясувати, чи міг цей нічний клуб, прямо чи опосередковано, використовуватися для обігу або відмивання грошей, отриманих від злочинної діяльності, а також встановити, які зв’язки існують між Насрі та деякими підозрюваними.

Британський таблоїд The Sun пише, що слідчі розслідують ймовірні зв’язки між Насрі та злочинним угрупованням навколо Хакіма Берребу на прізвисько Дикий кабан – наркоторговця, який перебуває у в’язниці з 2021 року.

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